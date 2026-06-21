آزمون موفق «شبکه ملی اطلاعات» در حوادث اخیر؛ لزوم تکمیل شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در نشست معرفی خدمات زیست‌بوم فناوری به کسب‌وکارها و هموطنان آسیب‌دیده از جنگ که امروز ۳۱ خردادماه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، گفت: با وجود مشکلات و حوادثی که رخ داد، بخش‌های مختلف از جمله حوزه کسب‌وکار، بخش‌های اقتصادی و همچنین دستگاه‌های مختلف در دولت و حاکمیت به همگرایی خوبی رسیدند تا بتوانند به آسیب‌دیدگان کمک کنند. به نظر من اگر به دنبال پایداری خدمات برخط و برنامه‌هایی هستیم که امروز از سوی شما عزیزان مطرح شد، یکی از مؤلفه‌های اصلی آن تکمیل هرچه بیشتر شبکه ملی اطلاعات است.

تکمیل شبکه ملی اطلاعات؛ شرط پایداری خدمات

دلیریان ادامه داد: اگر شبکه ملی اطلاعات تکمیل‌تر شود و دغدغه جدی‌تری برای فعالیت در این عرصه وجود داشته باشد، قطعاً در مواقع بحران و حوادث، پایداری بیشتری در ارائه خدمات خواهیم داشت. این مسئله برخلاف برخی اظهارنظرهای نادرستی است که پیش‌تر مطرح می‌شد و ادعا می‌کرد شبکه ملی اطلاعات امکان ارائه خدمات مبتنی بر فضای مجازی به مردم را ندارد و نمی‌تواند در شرایط بحران نیازهای آن‌ها را تأمین کند. در حالی که در وقایع اخیر، چه در شرایط جنگ و چه در حوادث ۱۲ روزه دی‌ماه، مشاهده کردیم بسیاری از خدمات حوزه فضای مجازی، اعم از خدمات بخش‌های دولتی و خصوصی، فعال بودند و توانستند بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را برطرف کنند.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل این زیرساخت گفت: از دستگاه‌های مسئول درخواست می‌کنم در زمینه تکمیل شبکه ملی اطلاعات دغدغه بیشتری داشته باشند و تلاش‌های خود را افزایش دهند تا در این حوزه شاهد فعالیت جدی‌تری باشیم.

پیشنهاد هم‌افزایی پلتفرم‌ها برای حمایت از مناطق کم‌برخوردار

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از کسب‌وکارهای خرد و مشاغل در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار کشور قرار دارند. یکی از پیشنهادها این است که بتوانیم چند پلتفرم را به یکدیگر نزدیک‌تر کنیم تا امکان انجام یک اقدام بزرگ‌تر فراهم شود. برای مثال، پلتفرمی مانند روبیکا به عنوان یک پیام‌رسان در بسیاری از مناطق دورافتاده فعال است و پلتفرم‌هایی مانند «بله» و سایر سکوها نیز هرکدام در حوزه اقتصادی خود فعالیت دارند. اگر این پلتفرم‌ها بتوانند بیش از گذشته با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند، می‌توانند در ایجاد میدان فروش برای محصولات مردم نقش مؤثرتری ایفا کنند؛ موضوعی که همکاران وزارت کار نیز به آن اشاره کردند.

دو پیشنهاد برای تقویت سازوکار اجرایی

دلیریان گفت: نکته دوم، موضوع آموزش است. در این زمینه دو پیشنهاد دارم. پیشنهاد نخست این است که حاصل این جلسه در قالب یک سازوکار تبلیغاتی و رسانه‌ای شکل بگیرد تا روابط عمومی بتواند اقدامات ارزشمندی را که در گذشته انجام شده و برنامه‌هایی که برای آینده و حتی بحران‌های احتمالی در نظر گرفته شده است، در حوزه رسانه به‌خوبی معرفی کند.

وی افزود: پیشنهاد دوم نیز تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و رفع مشکلات است تا اقداماتی که در بحران‌های اخیر انجام شده و برنامه‌هایی که برای آینده در نظر گرفته شده است، تثبیت و پیگیری شود. به نظر می‌رسد اگر با صلاحدید شما این کمیته شکل بگیرد و نهادهایی مانند دادستانی و برخی دستگاه‌های مرتبط نیز عضو آن باشند، می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود و به فعالان این حوزه کمک کند.

تأکید بر آینده اقتصاد دیجیتال

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه در جمع خبرنگاران نیز حاضر شد و گفت: بخشی از کسب و کارهای ما در ایام جنگ و کودتایی که در سال گذشته رخ داد دچار آسیب‌هایی شدند. مهم‌ترین نکته در این زمینه آن است که اقتصاد دیجیتال آینده کشور ماست و باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشیم. در همین راستا، مرکز ملی فضای مجازی اقدامات متعددی انجام داده و جلسات فشرده و متعددی برای پیگیری و رفع مشکلات این کسب‌وکارها برگزار کرده است. جلسه امروز نیز در همین مسیر شکل گرفت و خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های مؤثر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال در آن حضور داشتند. همچنین نمایندگان بخش‌های دولتی نیز در این نشست شرکت کردند و ابعاد مختلف اقداماتی را که قرار است در آینده برای ارائه خدمات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و خانگی، انجام شود مطرح کردند.

می خواهیم به سرپا شدن کسب‌وکارهای خرد و خانگی کمک کنیم

دلیریان با اشاره به برخی چالش‌های موجود گفت: این کسب‌وکارها با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو هستند و مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه کمک خواهد کرد تا موانع پیش‌روی آن‌ها برطرف شود. عزم ما جدی است تا به سرپا شدن کسب‌وکارهای خرد و خانگی کمک کنیم و زمینه توسعه اقتصاد کشور فراهم شود.

وی درباره خروجی عملی این جلسات برای مردم و فعالان اقتصادی توضیح داد: ایده‌های جدیدی مطرح شده است تا کسب‌وکارهای خرد و خانگی بتوانند با استفاده از این راهکارها محصولات خود را در مناطق دورافتاده، مناطق شهری و سایر نقاط کشور به فروش برسانند. برخی از این ایده‌ها نیازمند بررسی و به اصطلاح چکش‌کاری بیشتر هستند تا تثبیت شوند، اما برخی دیگر حتی به چنین فرایندی نیز نیاز ندارند و بخش خصوصی برای اجرای آن‌ها وارد میدان شده و آمادگی خود را اعلام کرده است. با این حال، موانعی در مسیر فعالیت بخش خصوصی وجود دارد که در این جلسات تلاش می‌شود این موانع شناسایی و برای رفع آن‌ها کمک شود.