درخواست تداوم ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از انجمن تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج ایران، مسیح کشاورز دبیر این انجمن در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت تولید داخلی، موجودی انبارها و شرایط بازار، خواستار تداوم اجرای ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت سال جاری شد و نسبت به پیامدهای حذف یا تضعیف این محدودیت هشدار داد.

در متن این نامه آمده است که بر اساس بند ۸ مندرجات یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات، همه ساله در فصل برداشت برنج ایرانی، ممنوعیت چهارماهه واردات برنج ابلاغ می‌شود. با این حال در سال زراعی گذشته به دلیل شرایط تولید و برای جبران کسری برنج مورد نیاز کشور، ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت سال ۱۴۰۴ با اختیارات قانونی شورای مربوطه لغو شد.

در ادامه این نامه با اشاره به درخواست مراجع ذی‌ربط برای ارائه نظر مشورتی درباره اجرای دوره ممنوعیت واردات در سال جاری، بر لزوم توجه به منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید شده است.

بر اساس اعلام این انجمن، بررسی‌های میدانی نمایندگان آن در استان‌های شمالی کشور نشان می‌دهد حدود ۵۰۰ هزار تن برنج از فصل زراعی قبل به دلیل رکود و شرایط تورمی در انبارها باقی مانده است. این میزان موجودی در صورت عدم امکان عرضه مناسب توسط کشاورزان می‌تواند به بازار آسیب وارد کرده و حتی موجب نارضایتی و کاهش انگیزه برای ادامه کشت شود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی و بارش‌های مطلوب، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حداقل دو میلیون تن برنج سفید ایرانی در کشور تولید شود. استان‌های شمالی به همراه استان‌های خوزستان، فارس و اصفهان از جمله مناطق تولیدکننده این محصول خواهند بود.

همچنین با اشاره به رفع محدودیت‌های دریایی، پیش‌بینی شده است که برای جبران کسری برنج مورد نیاز کشور، واردات قابل توجهی در تیرماه انجام شود.

در این نامه همچنین تأکید شده است که فصل زراعی جدید کشورهای صادرکننده اصلی مانند هند و پاکستان از آبان‌ماه آغاز می‌شود و در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر که مصادف با پایان سال زراعی قبلی این کشورها است، به دلیل کاهش عرضه معمولاً شاهد افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی هستیم. از این رو در صورت عدم اعمال دوره ممنوعیت واردات و صدور مجوز خرید در این بازه زمانی، ممکن است منابع ارزی کشور با فشار بیشتری مواجه شود.

بر این اساس، انجمن تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج ایران پیشنهاد کرده است که دوره ممنوعیت واردات برنج از تاریخ اول مرداد ۱۴۰۵ به مدت سه ماه برقرار شود و این محدودیت بدون استثنا برای بخش دولتی و خصوصی اعمال شود.

همچنین پیشنهاد شده است که در دوره ممنوعیت واردات، امکان ترخیص محموله‌هایی که پیش از اول مرداد ۱۴۰۵ وارد کشور شده‌اند فراهم باشد؛ زیرا با توجه به بهبود شرایط حمل‌ونقل دریایی و رفع محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی، بخش عمده این محموله‌ها در تیرماه حمل شده و ممکن است به دلیل محدودیت زمانی امکان تکمیل فرآیندهای اداری و ترخیص پیش از آغاز دوره ممنوعیت وجود نداشته باشد.