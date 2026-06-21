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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

زمان مصاحبه‌های آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ تغییر کرد

زمان مصاحبه‌های آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ تغییر کرد

زمان انجام مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D )نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر زمان انجام مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پیرو اطلاعیه اعلام اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵، به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان آزمون دکتری در آیین وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی که زمان مصاحبه آنها در تاریخ‌های ۱۳ الی ۱۷ تیرماه بوده، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پذیرنده دانشجو اعلام شده است که زمان مصاحبه را به روزهای هفته بعد از تاریخ ۲۰ الی ۲۴ تیرماه انتقال و اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به متقاضیان ذینفع به‌نحو مقتضی انجام دهند.

لذا به متقاضیان مذکور توصیه می‌شود به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه/ موسسه مربوطه مراجعه و از زمان دقیق مرحله مصاحبه و بررسی سوابق اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 6866804
زهره بال

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