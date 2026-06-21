به گزارش خبرنگار مهر، تغییر زمان انجام مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پیرو اطلاعیه اعلام اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵، به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان آزمون دکتری در آیین وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی که زمان مصاحبه آنها در تاریخ‌های ۱۳ الی ۱۷ تیرماه بوده، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پذیرنده دانشجو اعلام شده است که زمان مصاحبه را به روزهای هفته بعد از تاریخ ۲۰ الی ۲۴ تیرماه انتقال و اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به متقاضیان ذینفع به‌نحو مقتضی انجام دهند.

لذا به متقاضیان مذکور توصیه می‌شود به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه/ موسسه مربوطه مراجعه و از زمان دقیق مرحله مصاحبه و بررسی سوابق اطمینان حاصل کنند.