به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر یکشنبه در سوگواره «أحلیٰ مِنَ العَسَل» در اراک اظهار کرد: عاشورا یک مکتب زنده برای تقویت ایمان، عدالت‌طلبی و ایستادگی در برابر ظلم به شمار می‌رود.

وی افزود: آیین‌های محرم هر سال با پیام‌های متناسب با نیاز زمان برگزار می‌شود و امروز نوجوانان باید از مکتب عاشورا، ایستادگی در مسیر ولایت و آرمان‌های الهی را بیاموزند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: فرهنگ عاشورا و شهادت، سرمایه معنوی ملت ایران در مسیر عزت و استقلال است و جوانان و نوجوانان باید با الگوگیری از حضرت قاسم بن الحسن(ع)، این فرهنگ والای ولایت‌پذیری را در زندگی خود نهادینه کنند.

وی ادامه داد: آحاد جامعه به‌ویژه نسل جوان و نوجوان مکلفند در برابر جریان‌های تبلیغاتی و عملیات روانی دشمنان هوشیار بوده و با بصیرت کامل از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی پاسداری کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تاکید کرد: ملت ایران با اتکال به ولایت و در سایه وحدت و همبستگی، همواره توانسته است حماسه‌های بزرگ خلق کند و امروز نیز باید با همان روحیه، مسیر عزت، اقتدار و پایبندی به اصول انقلاب را با ثبات‌قدم ادامه دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: حضرت قاسم بن الحسن(ع) با پاسخ تاریخی خود، ولایتمداری و پایبندی به امام زمان(عج) را والاترین افتخار برای نوجوانان معرفی کرد.

وی بیان کرد: جوانان ایران اسلامی باید با الهام از این اسوه، در مسیر علم و عمل تلاش کرده و با حفظ وحدت، آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدایی است که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی جان خود را نثار کردند.

وی تصریح کرد: نسل امروز باید با الهام از مکتب عاشورا و الگوگیری از حضرت قاسم(ع) و شهدای کربلا، در مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی ثابت‌قدم بوده و در اعتلای نظام از هیچ تلاشی فروگذار نکند.