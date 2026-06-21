فرهنگ «احلی من العسل» باید به گفتمان تربیتی نسل نوجوان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو ظهر یکشنبه در سوگواره «أحلیٰ مِنَ العَسَل» در اراک اظهار کرد: نوجوانان ایران اسلامی در این سوگواره دعوت شده‌اند تا با فرهنگ ایثار، شهادت و حماسه عاشورا و سیره شخصیت‌های بزرگ کربلا آشنا شوند.

وی افزود: فرهنگ «احلی من العسل» برگرفته از نگاه حضرت قاسم(ع) به شهادت، الگویی روشن از ولایت‌مداری، بصیرت و فداکاری برای نسل نوجوان امروز است.

پیرحسینلو تصریح کرد: امسال جمعی از فرزندان این مرز و بوم، به‌ویژه دانش‌آموزان، در حوادث جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه به مقام والای شهادت نائل شدند که یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: امام شهید(ره) حتی در دشوارترین شرایط، از جمله دوران کرونا، حضوری مستمر در سوگواره‌ها و مجالس عزاداری حسینی داشتند و همواره ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نشان می‌دادند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: امسال اگرچه از حضور رهبر شهید انقلاب محروم هستیم، اما استمرار مسیر ولایت در سایه رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نعمتی بزرگ و مایه شکرگزاری است.

وی بر ضرورت شناخت و مطالعه شخصیت حضرت قاسم بن الحسن(ع) برای نسل نوجوان تأکید کرد و افزود: دانش‌آموزان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین همچون اینترنت و هوش مصنوعی، ابعاد شخصیتی این نوجوان قهرمان کربلا را مورد بررسی قرار دهند.

پیرحسینلو بیان کرد: شخصیت حضرت قاسم(ع) نمونه‌ای روشن از ولایت‌مداری، بصیرت و فداکاری است که نشان می‌دهد یک نوجوان چگونه می‌تواند در راه امام زمان خویش از جان خود بگذرد.

وی گفت: یکی از اهداف اصلی سوگواره «احلی من العسل»، آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ولایت‌مداری و الگوگیری از سیره حضرت قاسم(ع) و شهدای والامقام کربلا است.

پیرحسینلو تصریح کرد: این سوگواره فرصتی ارزشمند برای تبیین مفاهیم ایثار، بصیرت و وفاداری به ولایت در میان نسل جوان است تا نوجوانان با الهام از مکتب عاشورا، مسیر حق‌طلبی و مسئولیت‌پذیری را در زندگی خود دنبال کنند.