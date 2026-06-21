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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

دستگیری ۱۰ محکوم فراری در خمینی‌شهر؛ متهمان تحویل مراجع قضایی شدند

دستگیری ۱۰ محکوم فراری در خمینی‌شهر؛ متهمان تحویل مراجع قضایی شدند

اصفهان - فرمانده انتظامی خمینی‌شهر از اجرای طرح ضربتی دستگیری محکومان غایب و متواری خبر داد و گفت: در این عملیات تخصصی، ۱۰ محکوم فراری تحت تعقیب مراجع قضایی شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم و قانون، مأموران کلانتری ۱۵ شهرستان خمینی‌شهر مرحله دیگری از طرح عملیاتی شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری را با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی، اشراف اطلاعاتی و رصد هوشمندانه به مرحله اجرا گذاشتند.

وی افزود: مأموران پلیس در این طرح یک‌روزه، طی چندین عملیات دقیق و هماهنگ، موفق شدند ۱۰ نفر از افرادی که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف تحت تعقیب مراجع قضایی بودند را شناسایی و در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به جرایم ارتکابی توسط این متهمان تصریح کرد: سرقت، ضرب و شتم، خرید و فروش مواد مخدر و کلاهبرداری از جمله عناوین مجرمانه این افراد بوده است که پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی، جهت اجرای حکم تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ سبحانی خاطرنشان کرد: پلیس با رصد مستمر فعالیت مجرمان و متواریان، اجازه نخواهد داد فضای جامعه برای قانون‌شکنان امن بماند و طرح‌های برخورد با محکومان غایب با جدیت در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6866841

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