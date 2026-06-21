برگزاری نشست ایران، آمریکا و قطر با موضوع اموال بلوکه شده و لبنان

بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر، نشست سه جانبه ایران، امریکا و قطر با موضوع آتش بس فراگیر در لبنان و اموال بلوکه شده ایران هم اکنون در مخل مذاکرات در حال برگزاری است.

طبق بند یک تفاهمنامه، پایان جنگ در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از شروط تفاهم‌نامه است که تاکنون نقض شده و از شب گذشته همزمان با عزیمت هیئت مذاکره کننده ایرانی به سوییس به اجرا در آمد.

اموال بلوکه شده نیز بند ۱۱ تفاهمنامه است و هیئت ایرانی هدف خود از حضور در مذاکرات سوییس را پیگیری ۵ بند از جمله دو موضوع ذکر شده دانسته است.