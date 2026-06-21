آغاز پویش اطعام و احسان حسینی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد مبشری، گفت: پویش سراسری اطعام و احسان حسینی با هدف تامین غذای گرم و بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های نیازمند در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سراسر استان یزد آغاز شد.

مبشری با اعلام آغاز پویش سراسری اطعام و احسان حسینی، گفت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع)، این پویش با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری، هیئت‌های مذهبی و عموم مردم برای حمایت از خانواده‌های نیازمند اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب طرح اطعام حسینی، غذای گرم در آشپزخانه‌های مردمی و مراکز همکار طبخ و میان خانواده‌های تحت حمایت و سایر نیازمندان توزیع خواهد شد. همچنین در طرح احسان حسینی، کمک‌های مردمی در قالب بسته‌های غذایی و اقلام مورد نیاز خانواده‌های محروم جمع‌آوری و توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد همچنین با اشاره به اجرای پویش به عشق حسین ویژه حمایت از ایتام و فرزندان محسنین، افزود: این پویش نیز همزمان با ماه محرم با هدف ترویج فرهنگ احسان حسینی و دستگیری از کودکان یتیم و نیازمند اجرا می‌شود و مردم نیکوکار می‌توانند با مشارکت در این طرح، حامی معنوی این فرزندان شوند.

مبشری تصریح کرد: ماه محرم فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ احسان، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم و خیران، بتوانیم زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر خانواده‌های نیازمند، ایتام و فرزندان محسنین از برکات این ایام را فراهم کنیم.