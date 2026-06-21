سلوک فرمانده در رویداد ملی جایزه قرآنی سردار شهید سلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌نشست شورای سیاستگذاری جایزه قرآنی شهید سلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه، ۳۱ خردادماه) در مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست گفت: عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران وفادار ایشان و همچنین تسلیت به مناسبت شهادت رهبر بزرگوار، شهدای فرمانده، شهدای دانشمند جمهوری اسلامی و مردمی که مورد حمله دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفتند اما به فضل رهبر بزرگوار و مردم عزیزمان مردانه در مقابل دشمنان ایستادند و امروز در یک موقعیت برتر قرار داریم و امیدوار هستیم روز به روز بر این برتری و موفقیت بیفزاییم.

حجت الاسلام سلیمانی افزود: همانطور که مستحضر هستید این جلسه، جلسه هم اندیشی، گفت و گو و تبادل نظر در خصوص رویداد ملی جایزه قرآنی سردار شهید سلامی است. طبیعی است برای آغاز چنین کارهای مهم و تعیین کننده ای در جبهه فرهنگی و مقاوم سازی فرهنگی باید اندیشمندان و صاحبنظران ما بهترین ایده ها و فکرهای خود را منتقل کرده تا این حرکت به شکل یک جرقه آغاز و آرام آرام به یک جریان تبدیل شود و ما در آینده شاهد این باشیم که این جایزه به عنوان یکی از جوایز مطرح در نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فعالیت های قرآنی بدرخشد.

تصویب نظام‌نامه جایزه شهید سلامی

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: در ارتباط با این برنامه چند ماه پیش نظام نامه ای مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و نهایتا به تصویب رسید و در شورای راهبردی حفظ مصوبه ای را دریافت کرد و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر صالحی این رونمایی در مقطعی انجام گرفت و بنا بر این شد این رویداد به عنوان یک رویداد ملی شیوه نامه اجرایی خود را آماده کند و در جلسه ای با حضور صاحب نظران به بحث و گفت و گو گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای آنکه جامعه ما مصونیت پیدا کند، روز به روز باید فرهنگ قرآن در جامعه ساری و جاری شود و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید انس با قرآن رو به افزایش باشد. طبیعی است برای انس با قرآن مقدمه ای لازم است. یکی از این مقدمات حفظ قرآن است که اگر در ابعاد مختلف خود به خوبی شکل بگیرد، انس با قرآن نیز تحقق پیدا می کند و خود انس با قرآن زمینه تدبر در قرآن و عمل به قرآن است. افرادی این مسیر را طی کرده و به برکات این تصمیم رسیده اند. در بین بزرگان، شخصیت ها، دانشمندان و شهدای ما کم نیستند کسانی که دایما انس با قرآن داشتند و یکی از چهره های شاخص در این عرصه سردار شهید سلامی است که همواره با قرآن مانوس بود و علاوه بر تحصیلات عالیه ای که در دانشگاه و مراکز علمی طی کرده بود، توانست این حقیقت را به اثبات برساند که در کنار داشتن مهندسی فنی و تخصصی در رشته های مکانیک و در کنار جنبه های تخصصی فرماندهی و نظامی در جایگاهی که به عنوان فرمانده سپاه مسئولیت را بر عهده داشتند در تمام این سنگرهای حساس و مهم یاد خدا در دل ایشان زنده بود و نور قرآن بر وجود ایشان می تابید.

حجت الاسلام سلیمانی خاطرنشان کرد: به خاطر دارم چند سال پیش در قم مراسمی به مناسبت بزرگداشت شهدای روحانیت در مصلی قم برگزار شد. در این جمعیت عظیم روحانیت که بسیار هم جلسه باشکوهی بود، بعد از آیت الله اعرافی سخنران جلسه سردار سلامی بود و در آن جلسه فوق العاده ایشان توانست مطالب خود را با آیات نورانی قرآن بیامیزد که برای مخاطبان آن جلسه بسیار جای شگفت بود که در یک سخنرانی نیم ساعت تا سه ربع چگونه توانستند به ده‌ها آیه قرآن استناد کند و نوع انتخاب ایشان هم آنچنان دقیق و حساب شده بود که بارها در آن جلسه مورد تحسین قرار گرفت. بعد از جلسه نیز شخصیت های برجسته حوزه از سخنرانی آن روز سردار سلامی تقدیر و تشکر کردند.

شهید سلامی قرآنی سخن می گفت و عمل می کرد

وی گفت: آن شهید بزرگوارد توانست در سایه نورانیت قرآن، قرآنی بیندیشد، قرآنی سخن بگوید، قرآنی عمل کند و قرآنی تصمیم بگیرد. چنین شخصیت هایی در بین چهره های شاخص جهان اسلام در طول تاریخ کم نیستند اما در دوران ما این ویژگی های متنوعی که در شخصیت سردار سلامی می بینیم که در همه موفقیت های اجتماعی با قرآن پیوند عمیقی را برقرار می کند که می تواند در هر سخنرانی از آیات قرآن استمداد بطلبد، بسیار جای تقدیر و تشکر داشت. خداوند انشاءالله ایشان را با قرآن محشور کند.

حجت الاسلام سلیمانی ادامه داد: در خصوص مسئله حفظ قرآن باید گفت حافظان متعددی در سراسر کشور وجود دارند و افرادی در این زمینه تلاش های مدیریتی فراوانی انجام می دهند اما جایی دیده نمی شوند به این معنا که یک مرکز رصد و پایشی داشته باشیم تا عملیات حفظ قرآن کریم را در ابعاد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و نهایتاً ما بتوانیم یک نشان و درجه ای را به این عزیزان اعطا کنیم لذا با توجه به اینکه سردار سلامی خودشان عامل به این موضوع بودند، بنا بر این شد که برای زنده نگاه داشتن یاد این شهید بزرگوار با هماهنگی خانواده مکرم ایشان در این جهت حرکت مشترکی را با حضور صاحب نظران و نخبگان قرآنی شروع کنیم.

حجت‌الاسلام محمد حاج‌ابوالقاسم حافظ قرآن در این نشست گفت: در دو بخش نکات خود را عرض می کنم؛ نقاط قوت این نظام نامه و شیوه نامه و نقاط ضعف و پیشنهادات آن. اولا اتصال به اسناد بالادستی خیلی خوب در این راه رعایت شده و مشخص است مشروعیت این سند به کجا برمی گردد. توجه به این نهادسازی در این سند انجام شده و صرفاً افراد را تقدیر نکرده بلکه شخصیت های حقوقی را نیز مدنظر قرار داده است. محورها از جامعیتی نسبی برخوردار هستند؛ این محورها هم زیرساختی، هم آموزشی و هم پژوهشی و ترویجی هستند و تقریبا همه عرصه های حفظ را پوشش می دهند. انصافا برای این نظام‌نامه زحمت کشیده و همه بخش ها در آن دیده شده و گام های اجرایی، ساختار جایزه، شرح وظایف ارکان، آیین نامه، جدول امتیازات و حتی چک لیست های مورد نیاز را هم دیده اند.

حجت الاسلام حاج‌ابوالقاسم افزود: در عین حال مشکلاتی هم راجع به این نظام نامه وجود دارد و نکاتی که عرض خواهد شد به معنای ضعف و ایراد نیست اما اگر انجام نشوند، بهتر است. اینکه برخی از نکاتی که گفته شده شاخص های کمی ندارند و خیلی سخت می توان در خصوص آنها داوری کرد؛ مثلا یکی از این مولفه ها فرهنگ سازی حفظ قرآن، مردمی سازی حفظ قرآن یا شبکه سازی نخبگانی است اما ملاک و شاخص آنها چیست؟ اینها مفاهیم کلی هستند و داوری در خصوص آنها سخت است؛ بنابراین پیشنهاد می کنم برای اینها شاخص های کمّی نیز گذاشته شود؛ به طور مثال تعداد حافظان تربیت شده، تعداد مربیان تربیت شده یا میزان مشارکت مردمی.

به نوآوری ها در برگزاری جایزه شهید سلامی توجه شود

وی ادامه داد: مطلب بعدی بحث نوآوری است که اگرچه در بخش زیرساخت دیده شود اما به نظر من کمرنگ است؛ مثلا بخش هوش مصنوعی، سامانه های حفظ، اپلیکیشن ها، بازی های آموزشی، فناوری های ارزیابی حافظان و .... کمرنگ در این سند دیده شده و باید مقداری پررنگ تر دیده شود لذا اگر محوری تحت عنوان نوآوری در فناوری های حفظ قرآن اضافه شود، خوب است. نکته بعدی اینکه بخش ویژه نوجوانان در این سند مشاهده نکردم. به نظر می رسد چون مخاطب طرح ملی حفظ عمدتا نوجوانان هستند، نوجوان حافظ برتر یا گروه دانش آموزی برتر اضافه شوند، مناسب باشد.

بخش امت‌سازی قرآنی هم به جایزه افزوده شود

حجت الاسلام حاجی ابوالقاسم گفت: شهید سلامی و محور مقاومت ظرفیت مهم دیپلماسی قرآنی است. اگر می توانستید بخشی به عنوان دیپلماسی و امت سازی قرآنی اضافه کنید و حافظان قرآن دیگر ملیت ها و کشورهای جبهه مقاومت را هم اضافه کنید بسیار عالی است نکات جانبی نیز برای پسارویداد است؛ مثلا تأسیس انجمن برگزیدگان که بعد از این برگزیده ها دور هم جمع شوند و همانند انجمن خادمان قرآن پس از جایزه نروند بلکه حفظ شوند. همچنین بانک تجربیات پیش بینی شود؛ مثلا دبیرخانه الگوهای موفق حفظ قرآن را موظف به تجمیع و انتشار سالانه آنها شود تا بهره روی از این رویداد بیشتر شود زیرا این دبیرخانه به طور طبیعی با حجم وسیعی از اطلاعات مواجه می شود؛ مثلا یکی از خلاءهای برنامه محفل همین است که این همه نخبگان را آوردند اما جایی تجمیع نمی شوند.

تقدیر از حمایت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بنابراین گزارش؛ محمدمهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم گفت: فعالیت های حفظ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت های آن از جریان حفظ قرآن کشور جای تقدیر و تشکر دارد. ما در ستاد حفظ تصمیم داریم رویدادهای حفظ قرآن در کشور بیش از گذشته باشد یعنی همین همایش ها، مسابقات، جشنواره ها و حفظ قرآن و نام آن که یادگار رهبر شهید ما است در کشور در اذهان باشد. نکته دیگر اینکه ما این جشنواره را در جایگاه نظارت می بینیم یعنی کارگروه نظارت در ستاد حفظ داریم که مسئولیت آن را آقای خدمتکار بر عهده دارند.

بحرالعلوم افزود: بحث ما این است که نظارت نباید همیشه منتهی به بازخواست و تذکر شود بلکه بخشی از نظارت تشویق کسانی است که در جریان حفظ قرآن در کشور موفق هستند. ما در ستاد حفظ سندی داریم که در سال ۹۶ به تصویب رسیده است. بر اساس این سند ۱۱۵ اقدام برای ۱۱ دستگاه فرهنگی و قرآنی کشور تصویب و ابلاغ شده و همین ملاک ارزیابی خواهد بود. این سند و اقدامات سند در مورد دستگاه حاکمیتی ملاک بررسی هستند.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم گفت: بنده یک پیشنهاد هم راجع به جایگاه این جایزه دارم. ما جایزه را می دهیم و برخی متنفع می شوند اما اینکه این چقدر در نظام حاکمیتی ما ارزش دارد، این نیز باید مورد توجه باشد. باید اعتبار جایزه هم سنجیده شود برای مثال جایزه خادمان قرآن با امضا رئیس جمهور است درباره جایزه شهید سلامی هم وزن باید مشخص شود.