به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایتخواه شامگاه جمعه در یکصد و سی و نهمین تجمع شبانه شهر یاسوج با بیان اینکه موضوع اصلی سخنانش «خونخواهی» است، اظهار کرد: فریاد خونخواهی مردم در تجمعات و مراسمهای مختلف، به گفته وی، موجب نگرانی دشمنان شده و این مطالبه باید از مرحله شعار فراتر رفته و با اقدامات عملی، سازماندهی و برنامهریزی دنبال شود.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در نشستهای پیشین، گفت: برای حمایت از افرادی که قصد اقدام در مسیر «قصاص عاملان جنایت» را دارند، پیشنهاد جمعآوری کمکهای مردمی از جمله کمکهای مالی مطرح شده و این موضوع باید در چارچوب مشخص پیگیری شود.
مسئول جبهه مردمی انقلاب فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برخی واکنشها به این پیشنهادها موجب افزایش اعلام آمادگی افراد از نقاط مختلف کشور شده است، افزود: تماسهایی از استانهای مختلف برای اعلام آمادگی در این زمینه دریافت شده است.
وی با تأکید بر اینکه خونخواهی از منظر وی ریشه در آموزههای دینی دارد، تصریح کرد: شیعه و منتظر واقعی نمیتواند نسبت به خون مظلومان بیتفاوت باشد و روحیه خونخواهی را باید در چارچوب اعتقادات دینی مورد توجه قرار داد.
هدایت خواه همچنین خونخواهی را یک وظیفه ملی دانست و گفت: هر ایرانی که نسبت به جانباختگان و قربانیان حوادث و درگیریها احساس مسئولیت دارد، باید این مطالبه را دنبال کند.
وی در ادامه، این موضوع را وظیفهای انسانی نیز توصیف کرد و با استناد به آیاتی از قرآن، بر ضرورت مقابله با ظلم و حمایت از مظلومان تأکید کرد.
مسئول جبهه مردمی انقلاب فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه خونخواهی نیازمند برنامهریزی، سازماندهی و پشتیبانی مردمی است، اظهار کرد: این موضوع تنها با شعار محقق نمیشود و باید زمینههای لازم برای تحقق آن فراهم شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد موضوع خونخواهی از مراجع تقلید استفتا شده و به عنوان مطالبهای از مسئولان و رهبران دینی پیگیری شود تا تکلیف شرعی آن برای مسلمانان تبیین شود.
هدایتخواه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت «هستههای مقاومت» و تداوم حضور مردمی در این عرصه تأکید کرد و گفت: تحقق این اهداف نیازمند مشارکت عمومی، تأمین منابع و استمرار مطالبهگری است.
وی در پایان با تأکید بر ادامه این مسیر، از مردم خواست حضور خود را در این عرصه حفظ کرده و دیگران را نیز به مشارکت در این حرکت دعوت کنند.
نظر شما