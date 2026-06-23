شناسایی اولین بیمار مبتلا به تب کریمه گنکو در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید صادقیه اهری اظهار کرد: اولین بیمار قطعی مبتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان اردبیل، خانم ۴۶ ساله ای است که با سابقه گزش کنه، شناسایی و هم اکنون بستری می باشد.

وی افزود: تب کریمه کنگو یک بیماری خطرناک مشترک بین انسان و حیوان است که همه ساله با شروع فصل گرما و فعالیت کنه ها در کشور و اکثرا در افرادی که در معرض تماس با دام، خون و ترشحات حیوان آلوده قرار می گیرند و یا افرادی که توسط کنه مورد گزش قرار می گیرند، مشاهده می شود. همچنین یکی از روش‌های انتقال این بیماری، گزش با کنه هیالوما است که در صورت مشاهده، نباید این کنه ها با دست له شوند.

معاون بهداشت دانشگاه با تاکید بر رعایت نکات لازم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری تصریح کرد: خرید گوشت باید از قصابی های معتبر صورت گرفته و از خرید و استفاده از گوشت هایی که در کنار جاده ها، کشتار و عرضه می شوند و همچنین ذبح دام در منزل، جداً خودداری کرد.

صادقیه اهری با اشاره به اینکه انجماد گوشت سبب از بین رفتن ویروس CCHF نمی شود، هشدار داد: گوشت‌ قبل از مصرف باید به مدت ۲۴ ساعت و جگر، کلیه و قلب بمدت ۴۸ ساعت در دمای ۲ تا 8 درجه یخچال نگهداری شده و از مصرف بلافاصله گوشت های تازه خودداری شود.

رئیس مرکز بهداشت استان تاکید کرد: از عموم هم استانی های عزیز درخواست می شود در صورت بروز علائم اولیه سرماخوردگی شامل تب، لرز، آبریزش از بینی، درد بدن و یا مشاهده خونریزی غیر عادی متعاقب تماس با دام و یا گزش کنه، بلافاصله به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند.