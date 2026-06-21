خلیلی: ۳۰۰میلیون دلار سهمیه واردات کالا برای استان اردبیل تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان که با حضور دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه‌های مربوط باید پیگیری‌های لازم را برای آغاز عملیات واردات کالاها در دستور کار داشته باشند.

وی افزود: امسال ۴۰۰هزار تن گندم و دانه‌های روغنی در استان خریداری خواهد شد و تاکنون ۹۰هزار تن خریداری شده و پرداخت طلب گندم‌کاران به‌زودی آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، اردبیل در تورم سالانه خوراکی و آشامیدنی جزو ۱۱ استان ارزان‌قیمت کشور قرار گرفته و از لحاظ توزیع و تامین کالا در طول جنگ رمضان برای خود استان و سایر استان‌ها نیز جزو ۵ استان برتر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اقلام مورد نیاز اعم از برنج، روغن، گوشت سفید و قرمز و سایر اقلام ماه محرم و صفر آماده توزیع در سطح استان اردبیل است و تامین، توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در سطح استان باید بدون وقفه و خلل انجام شود.

خلیلی با بیان اینکه در طول جنگ رمضان، تنها استان کشور که تعدیل نیرو نداشته است اردبیل بود، گفت: با توجه به شرایط وفور اقلام، در صورت افزایش قیمت برخورد لازم انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: کارت سوخت موجود در جایگاه‌های سوخت در سطح استان اردبیل کافی نبوده و باید مدیریت لازم در دستور کار باشد تا مشکلات موجود رفع شود.

خلیلی اظهار کرد: شرکت‌های پخش در حوزه‌های مختلف مواد غذایی، دارو و فرآورده‌های نفتی، طی جنگ رمضان عملکرد قابل تقدیری داشتند.