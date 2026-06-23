به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت اوسمار ویهرا به تهران و حضور دوباره او در کنار پرسپولیس، نه تنها به ابهامات پیرامون نیمکت سرخپوشان پایان نداد بلکه حالا به یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی باشگاه در آستانه فصل جدید تبدیل شده است؛ اختلافی که از نگاه دو طرف، ریشه در برداشت متفاوت از قرارداد و تعهدات فصل آینده دارد.
سرمربی برزیلی پرسپولیس که در روزهای جنگ تحمیلی منطقهای ایران را ترک کرده بود، پس از آغاز مجدد فعالیتهای باشگاه و با درخواست مدیران پرسپولیس به تهران بازگشت تا مذاکرات درباره ادامه همکاری میان طرفین از سر گرفته شود. با این حال برخلاف تصور اولیه، بازگشت اوسمار به معنای توافق نهایی نبوده و اختلافات مالی و حقوقی همچنان پابرجاست.
اوسمار: قرارداد فصل دوم فعال شده است
منشأ اصلی اختلاف به نامهای بازمیگردد که اردیبهشت ماه سال جاری از سوی باشگاه برای سرمربی برزیلی ارسال شد؛ نامهای که از نگاه اوسمار به منزله فعال شدن بند تمدید قرارداد برای فصل دوم محسوب میشود.
اوسمار معتقد است باشگاه پرسپولیس در زمان مقرر، تصمیم خود را برای ادامه همکاری اعلام کرده و به همین دلیل قرارداد او برای فصل آینده به صورت خودکار وارد فاز اجرایی شده است. بر همین اساس وی خود را سرمربی قانونی پرسپولیس در فصل پیش رو میداند و انتظار دارد باشگاه نیز به تمامی تعهدات مالی و فنی خود پایبند باشد. این در حالی است که مدیران باشگاه برداشت متفاوتی از مفاد قرارداد دارند و اعتقاد دارند ادامه همکاری منوط به توافق مجدد میان طرفین، بهویژه در حوزه مسائل مالی است.
جلسهای که به بنبست رسید
در جلسه هفته گذشته میان اوسمار و پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، دو طرف تلاش کردند درباره آینده همکاری به جمعبندی برسند اما مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت.
حدادی در این جلسه به صراحت اعلام کرده که ادامه همکاری با سرمربی برزیلی منوط به حل اختلافات مالی و رسیدن به توافقی جدید خواهد بود. این در حالی است که اوسمار حاضر نشده از موضع خود عقبنشینی کند و تأکید کرده است که قرارداد فصل آینده از قبل فعال شده و نیازی به مذاکره مجدد وجود ندارد. همین موضوع باعث شده تا اختلاف میان مدیران و سرمربی برزیلی وارد مرحلهای جدی شود؛ اختلافی که حالا به یکی از مهمترین دغدغههای پرسپولیس در آستانه فصل جدید تبدیل شده است.
نامه جدید مرد برزیلی: می خواهم بمانم با پول خوب!
در تازهترین اقدام، اوسمار طی نامهای به باشگاه بار دیگر تأکید کرده است که خود را سرمربی پرسپولیس در فصل آینده میداند و قصد ندارد از مواضع خود کوتاه بیاید. این نامه عملاً موضع نهایی سرمربی برزیلی را مشخص کرده است؛ موضعی که میتواند در صورت ادامه اختلاف، پرونده را به مراجع حقوقی و بینالمللی نیز بکشاند.
نگرانی بزرگ مدیران و خطر یک پرونده سنگین
آنچه مدیران پرسپولیس را بیش از هر موضوع دیگری نگران کرده، تبعات حقوقی امضای قرارداد با سرمربی جدید پیش از تعیین تکلیف وضعیت اوسمار است.
بر اساس مفاد قرارداد موجود، در صورتی که باشگاه بدون توافق برای جدایی یا فسخ قرارداد با اوسمار، اقدام به استخدام سرمربی جدید میکرد، احتمال شکلگیری یکی از سنگینترین پروندههای مالی سالهای اخیر علیه پرسپولیس وجود داشت؛ موضوعی که میتوانست بار دیگر باشگاه را با محکومیتهای بینالمللی و پرداخت غرامت روبهرو کند. همین نگرانی باعث شد مدیران باشگاه با احتیاط کامل موضوع انتخاب سرمربی جدید را دنبال کنند.
سفر محرمانه به ترکیه
در همین چارچوب، سفری غیررسمی و دور از هیاهوی رسانهای از سوی پیمان حدادی، محسن خلیلی و یکی از اعضای هیئت مدیره به ترکیه انجام شد تا مذاکراتی با دراگان اسکوچیچ و نمایندگانش صورت گیرد. این مذاکرات اگرچه در مقاطعی بسیار جدی دنبال شد اما در نهایت اختلاف بر سر برخی جزئیات قرارداد، خواستههای مالی و شروط مورد نظر اسکوچیچ و مدیر برنامههایش، مانع از نهایی شدن توافق شد.
در واقع پرسپولیس در شرایطی با گزینههای جایگزین وارد مذاکره شده بود که هنوز پرونده اوسمار به طور کامل بسته نشده بود و همین موضوع ریسک بزرگی برای مدیران باشگاه ایجاد کرده بود.
پرسپولیس در دوراهی دشوار
اکنون باشگاه پرسپولیس در شرایطی قرار گرفته که از یک سو تمایل چندانی به ادامه همکاری با اوسمار ندارد و از سوی دیگر، بدون تعیین تکلیف حقوقی این پرونده نیز قادر به انتخاب و معرفی سرمربی جدید نیست.
سرمربی برزیلی همچنان بر اعتبار قرارداد خود اصرار دارد و مدیران باشگاه نیز امیدوارند با کاهش خواستههای مالی او و رسیدن به توافقی مشترک، راهی برای پایان این اختلاف پیدا کنند.
اختلافی که اگر به سرعت حل نشود نه تنها تکلیف نیمکت سرخها را مشخص نکرده، بلکه برنامهریزی نقل و انتقالات و آغاز فصل آینده را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
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