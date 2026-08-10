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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۱

صربستان: اروپا در آستانه یک جنگ بزرگ است

صربستان: اروپا در آستانه یک جنگ بزرگ است

رئیس جمهور صربستان با اشاره به بحران اوکراین خطاب به اروپا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، رئیس جمهور صربستان هشدار داد، اروپا در آستانه یک جنگ بزرگ قرار دارد و بحران اوکراین در آینده نزدیک حل نخواهد شد.

وی همچنین دستیابی به یک پیروزی آسان در برابر روسیه را غیرممکن دانست و تاکید کرد که نمی داند چگونه می توان روسیه را شکست داد، زیرا چنین کاری آسان نخواهد بود.

رئیس جمهور صربستان با اشاره به برخورداری روسیه از تسلیحات هسته ای گفت: این کشور را نمی توان به آسانی مورد حمله قرار داد و باید به یک راه حل میانه برای بحران اوکراین و کنار گذاشتن تلاش برای شکست هر یک از طرفین دست پیدا کرد.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ماه مه گذشته اعلام کرد: بسیاری در اروپا بدون هیچ خجالتی خواستار تکرار تجربه آدولف هیتلر و انجام حمله ای جدید به روسیه با هدف شکست راهبردی این کشور هستند.

کد مطلب 6912686

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