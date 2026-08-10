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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۲

شمار مصدومان حریق کارخانه فندک نصیرآباد به ۱۴ نفر رسید

شمار مصدومان حریق کارخانه فندک نصیرآباد به ۱۴ نفر رسید

بهارستان- سخنگوی اورژانس تهران از افزایش شمار مصدومان حریق کارخانه فندک نصیرآباد به ۱۴ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی حریق یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد، ۱۴ نفر مصدوم شدند که ۹ نفر در محل حادثه خدمات اورژانسی دریافت کردند و پنج نفر به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: متأسفانه یک نفر نیز در این حادثه جان خود را از دست داد.

تبریزی با اشاره به وقوع این حادثه در یکی از واحدهای صنعتی فعال در زمینه تولید فندک و گاز فندک، گفت: حریق حوالی ساعت ۷:۲۰ صبح یکشنبه به مرکز ارتباطات اورژانس تهران اعلام شد و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس تهران خاطرنشان کرد: آمار اعلام‌شده نهایی است.

کد مطلب 6912684

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