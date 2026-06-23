اوسمار روی نیمکت پرسپولیس مقابل چادرملو

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال پس از کش و قوس های فراوان تصمیم خود برای تعیین سهمیه سوم لیگ برتر در آسیا را گرفت تا تکلیف آن با برگزاری تورنمنت سه جانبه مشخص شود.

طبق اعلام سازمان لیگ، تیم های پرسپولیس و چادرملو پنجم تیرماه در ورزشگاه اکباتان بدون حضور تماشاگر بازی خواهند کرد و سپس برنده این بازی باید به مصاف گل گهر سیرجان برود. تورنمنتی که احتمال می رود غیر از پرسپولیس خبری از دو تیم دیگر برای حضور در زمین مسابقه نباشد.

از سوی دیگر اتمام همکاری باشگاه پرسپولیس با اوسمار ویه را باعث شده تا شایعاتی درباره غیبت او روی نیمکت پرسپولیس مطرح شود اما پیگیری ها نشان از ادامه حضور اوسمار در تمرینات تیم و بازی های پیش رو دارد.

در حقیقت سرمربی برزیلی سرخ ها پس از این بازی ها تهران را ترک می کند و دیگر قرار نیست به فعالیتش با پرسپولیس ادامه دهد.