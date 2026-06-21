رای گل گهر و چادرملو صادر نشد/ ادامه بلاتکلیفی سومین نماینده آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به اطلاع می‌رساند، حسب اطلاع از کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، در خصوص پرونده مطروحه ناشی از شکایت باشگاه گل‌گهر سیرجان علیه باشگاه چادرملو، که منتهی به صدور رأی از سوی کمیته انضباطی گردیده و متعاقباً مورد تجدیدنظرخواهی باشگاه چادرملو قرار گرفته است، پرونده در حال حاضر در دستور رسیدگی کمیته استیناف قرار دارد.

بر این اساس، کلیه لوایح، مستندات و مدارک ابرازی طرفین تحت بررسی دقیق و اعضای محترم کمیته استیناف بوده و اتخاذ تصمیم نهایی منوط به تکمیل فرآیند رسیدگی و جمع‌بندی جامع جوانب امر می‌باشد.

بدیهی است، پس از خاتمه رسیدگی و صدور رأی مقتضی، نتیجه از طریق مراجع رسمی فدراسیون فوتبال به اطلاع عموم خواهد رسید. ضمناً با توجه به ماهیت رسیدگی و لزوم بررسی کامل مستندات، تعیین زمان مشخص برای صدور و اعلام رأی در مقطع حاضر میسر نمی‌باشد.