به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اسدی عصر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از زیرگذر دانشمند شهید فریدون عباسی در شیراز با تأکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی باید در خدمت رفاه عمومی باشند، این طرح را نمونه‌ای از رویکرد مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.

وی ادامه داد:اجرای پروژه‌های عمرانی تنها به ساخت یک سازه یا تکمیل یک مسیر ارتباطی محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی از چنین طرح‌هایی ایجاد آسایش، افزایش ایمنی و کاهش دغدغه‌های روزمره شهروندان است.

شهردار شیراز افزود: ارزش واقعی پروژه‌هایی نظیر زیرگذر شهید فریدون عباسی را نمی‌توان صرفاً با حجم عملیات اجرایی، میزان مصالح مصرفی یا ابعاد فنی آن سنجید؛ بلکه دستاورد اصلی این طرح‌ها در تأثیری است که بر زندگی مردم و روان‌سازی تردد شهری می‌گذارند.

اسدی با بیان اینکه این زیرگذر از امروز در خدمت شهروندان قرار گرفته است، گفت: بهره‌برداری از این پروژه نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و رفع گره‌های تردد در این محدوده خواهد داشت و زمینه افزایش رضایت عمومی را فراهم می‌کند.



شهردار شیراز همچنین به تداوم روند اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در این کلان‌شهر اشاره کرد و گفت: امروز اجرای تقاطع‌ها و زیرگذرهای شهری به بخشی از فعالیت‌های مستمر سازمان عمران شهرداری تبدیل شده و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.



وی از افتتاح پروژه‌های جدید در آینده نزدیک خبر داد و افزود: تصفیه‌خانه‌های محلی، شهر آبی شیراز و مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و خدماتی دیگر در ماه‌های پیش رو به بهره‌برداری خواهند رسید و به توسعه متوازن شهر کمک خواهند کرد.



اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر معاون وزیر کشور به فارس اظهار داشت: در نشست شورای معاونان شهرداری شیراز، موضوعات مرتبط با توسعه شهری و پروژه‌های در دست اجرا مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مناسبی برای تسریع در روند اجرای طرح‌های عمرانی اتخاذ شد.



وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری شیراز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای آینده، مسیر توسعه پایدار و افزایش کیفیت خدمات شهری را با جدیت دنبال می‌کند.