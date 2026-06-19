به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی گفت: در راستای روانسازی ترافیک و توسعه زیرساختهای شهری، پروژه عظیم زیرگذر دانشمند شهید فریدون عباسی در خیابان شهید پیشرو، طبق برنامه زمانبندیشده، در چند روز آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: این پروژه که یکی از مهمترین طرحهای ترافیکی شهرداری شیراز محسوب میشود، با عزمی راسخ و تلاشی شبانهروزی به سرانجام رسیده است.
شهردار شیراز افزود: بزرگترین زیرگذر شرق–غرب شیراز در خیابان شهید پیشرو پس از طی مراحل مختلف اجرایی و فنی، در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است؛ پروژهای زیرساختی که با هدف بهبود ارتباط محورهای شرقی و غربی شهر و کاهش بار ترافیکی در یکی از محدودههای پرتردد شیراز اجرا شده است.
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