به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن اسدی گفت: در راستای روان‌سازی ترافیک و توسعه زیرساخت‌های شهری، پروژه عظیم زیرگذر دانشمند شهید فریدون عباسی در خیابان شهید پیشرو، طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، در چند روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: این پروژه که یکی از مهم‌ترین طرح‌های ترافیکی شهرداری شیراز محسوب می‌شود، با عزمی راسخ و تلاشی شبانه‌روزی به سرانجام رسیده است.

شهردار شیراز افزود: بزرگ‌ترین زیرگذر شرق–غرب شیراز در خیابان شهید پیشرو پس از طی مراحل مختلف اجرایی و فنی، در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است؛ پروژه‌ای زیرساختی که با هدف بهبود ارتباط محورهای شرقی و غربی شهر و کاهش بار ترافیکی در یکی از محدوده‌های پرتردد شیراز اجرا شده است.