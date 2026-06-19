به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی استان فارس اظهار کرد: حفظ و صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی، انفال و بیتالمال از مهمترین مأموریتهای دستگاههای متولی است و اجرای قانون در این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه مدیریت کارآمد در گرو بهرهگیری صحیح از ظرفیتهای موجود است، افزود: مدیر توانمند کسی است که با امکانات در اختیار خود تحول ایجاد کند و با برنامهریزی صحیح، ظرفیتهای موجود را در مسیر تحقق اهداف قانونی به کار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان فارس هدف از برگزاری این شورا را ایجاد هماهنگی و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای متولی در حوزه اراضی ملی و انفال عنوان کرد و گفت: این جلسات علاوه بر ایجاد همافزایی میان دستگاهها، زمینه تسریع در حل مسائل و اجرای دقیق قوانین را فراهم میکند.
رجایینسب با تأکید بر جایگاه شورای حفظ حقوق بیتالمال در صیانت از اراضی ملی تصریح کرد: دستورات صادره از سوی دادستان در این شورا جنبه قضایی دارد و تمامی دستگاههای ذیربط موظف به اجرای آن هستند.
وی همچنین از اقدام بهموقع شهرداری شیراز و جهاد کشاورزی در جلوگیری از ساختوساز و تغییر کاربری غیرمجاز در یکی از باغات گروه یک قصردشت قدردانی کرد و افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای مقابله با تخلفات، مورد حمایت دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال است.
رئیسکل دادگستری فارس با اشاره به ضرورت دقت در واگذاری اراضی اظهار داشت: در روند واگذاری زمین باید بررسیهای لازم با حساسیت انجام شود و درباره اراضی واگذار شدهای که بدون بهرهبرداری رها شدهاند، تصمیمات قانونی اتخاذ شود.
وی نبود متولی مشخص برای برخی اراضی را از عوامل بروز تخلفات دانست و گفت: دستگاههای مسئول باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این اراضی اقدام کنند تا زمینه سوءاستفاده و تصرفات غیرقانونی از بین برود.
رجایینسب در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات خاطرنشان کرد: با آمادگی، پیشبینی و اقدام بهموقع میتوان از بسیاری از تخلفات جلوگیری کرد و اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال نقش مؤثری در تحقق اهداف قانونی و صیانت از حقوق عمومی خواهد داشت.
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