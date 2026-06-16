به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به برگزاری مستمر این جلسات در مناطق یازده‌گانه و سازمان‌های تابعه شهرداری، گفت: تکریم ارباب‌رجوع و رسیدگی به مسائل و تقاضاهای متقاضیان، از اولویت‌های اصلی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز است و مدیریت شهری با جدیت این رویکرد را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با شهروندان و سرمایه‌گذاران افزود: حضور میدانی مدیران شهری در مناطق مختلف، زمینه بررسی دقیق‌تر مسائل و تسریع در روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات را فراهم می‌کند.

شهردار شیراز با بیان اینکه درخواست‌ها ابتدا توسط شهرداران مناطق بررسی و دسته‌بندی می‌شود، تصریح کرد: موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر هستند، با حضور متقاضیان و مدیران ارشد شهری مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در چارچوب ضوابط و مصوبات شورا، راهکارهای لازم برای حل آن‌ها اتخاذ شود.

اسدی ادامه داد: برگزاری این جلسات نقش مؤثری در کاهش مراجعات، رفع موانع اداری، تسریع در انجام امور و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، سازندگان و انبوه‌سازان در توسعه شهری گفت: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز رونق اشتغال، کارآفرینی و افزایش پویایی اقتصادی در شهر خواهد بود.

شهردار کلان‌شهر شیراز همچنین با اشاره به جایگاه شهرداری به عنوان نهادی درآمد ـ هزینه، بر ضرورت تحقق درآمدهای مصوب شورای اسلامی شهر تأکید کرد و گفت: عوارض ساختمانی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری است که در تأمین هزینه‌های خدمات شهری نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای امنیت کشور و وزارت کشور افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، مقرر شد تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ عوارض ساختمانی با نرخ سال گذشته محاسبه و دریافت شود که این تصمیم در حمایت از شهروندان و کاهش فشارهای اقتصادی بسیار مؤثر بوده است.

اسدی همچنین از افزایش مراجعات مردمی در روزهای اخیر خبر داد و تأکید کرد: مدیریت شهری با حضور مستمر در مناطق مختلف، تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف درخواست‌ها و حل مسائل شهروندان اقدام کند.