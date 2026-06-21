امدادرسانی به ۵ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۷ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به پنج حادثه رانندگی طی روز یک شنبه در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و افزود: این حوادث مصدومیت ۱۷ نفر را رقم زده است.

وی به‌ واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۴۰ محور گرمسار به قم اشاره داشت و ادامه داد: این حادثه چهار نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان انحراف از جاده ساینا کیلومتر ۵۶ محور سمنان به دامغان را دیگر حادثه روز جاری خواند و ادامه داد: پنج مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

درخشان اضافه کرد: در تصادف پراید و سمند کیلومتر یک محور میامی به شاهرود چهار نفر و تصادف موتورسیکلت و نیسان باری کیلومتر ۲۳ محور دامغان به فولاد محله سه نفر مصدوم شدند.

وی از حریق آتش سوزی تریلی کیلومتر ۷۰ محور سرخه به آرادان خبر داد و افزود: تنها مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کرده است.