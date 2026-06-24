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۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

وقوع ۲ سانحه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۰ نفر راهی بیمارستان شدند

وقوع ۲ سانحه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۰ نفر راهی بیمارستان شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع دو سانحه رانندگی در محور دامغان- گلوگاه و شاهرود- میامی خبر داد و گفت: این حوادث ۱۰ نفر را راهی بیمارستان کرده است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی همزمان با بامداد چهارشنبه در محورهای دامغان-گلوگاه و شاهرود-میامی ‌خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۰ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی به تصادف پژو ۴۰۵ و پیکان و در نهایت حریق پیکان در کیلومتر ۶۰ محور دامغان به گلوگاه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به واژگونی پراید کیلومتر ۲۵ محور شاهرود- میامی اشاره داشت و افزود: پنج مصدوم این حادثه نیز امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

درخشان اضافه کرد: از مردم درخواست داریم تا برای داشتن خاطره لذت بخش سفر حتما موارد راهنمایی و رانندگی را به دقت رعایت کنند.

کد مطلب 6869514

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