وقوع ۲ سانحه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۰ نفر راهی بیمارستان شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو حادثه رانندگی همزمان با بامداد چهارشنبه در محورهای دامغان-گلوگاه و شاهرود-میامی ‌خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۱۰ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی به تصادف پژو ۴۰۵ و پیکان و در نهایت حریق پیکان در کیلومتر ۶۰ محور دامغان به گلوگاه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه مصدومیت پنج نفر را رقم زده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به واژگونی پراید کیلومتر ۲۵ محور شاهرود- میامی اشاره داشت و افزود: پنج مصدوم این حادثه نیز امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

درخشان اضافه کرد: از مردم درخواست داریم تا برای داشتن خاطره لذت بخش سفر حتما موارد راهنمایی و رانندگی را به دقت رعایت کنند.