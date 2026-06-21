به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران درباره آثار اقتصادی توافق اخیر اظهار کرد: آزادسازی منابع بلوکهشده ایران به این معناست که منابع ارزی کشور قابلیت استفاده پیدا میکند و میتوان از آنها برای تأمین نیازهای وارداتی و مدیریت بازار ارز استفاده کرد.
وی افزود: دسترسی بانک مرکزی به این منابع ارزی میتواند حداقل از منظر انتظارات تورمی، آثار مثبتی بر روند کنترل تورم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.
نرخهای بلندمدت باید کمتر از نرخهای کوتاهمدت باشد
وزیر اقتصاد درباره سیاستهای نرخ سود و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه به طور طبیعی نسبت به نرخهای سود واکنش نشان میدهد، اما آنچه اهمیت دارد ساختار نرخهای بهره در اقتصاد است.
مدنیزاده افزود: انتظار میرود نرخهای سود بلندمدت در سطحی پایینتر از نرخهای کوتاهمدت قرار گیرد تا امکان کنترل تورم فراهم شود.
وی تأکید کرد: تعیین نرخهای سود بر عهده بانک مرکزی است، اما در مجموع این سیاست میتواند به نفع بازار سرمایه باشد.
افزایش صادرات نفت و رشد درآمدهای ارزی کشور
وزیر اقتصاد با اشاره به آثار توافق اخیر بر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: با رفع محدودیتهای صادرات نفت، امکان فروش نفت بدون محدودیتهای گذشته فراهم شده است.
وی افزود: حجم صادرات نفت کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته و درآمدهای ارزی کشور نیز رشد محسوسی را تجربه کرده است.
مدنیزاده گفت: این تحول بخش مهمی از نگرانیهای اقتصادی ماههای گذشته را برطرف کرده و میتواند به کاهش فشارهای بودجهای دولت کمک کند.
توافق اخیر گشایش بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است
وی با رد برخی برداشتها از اظهارات پیشین خود درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: منظور از آن سخنان، هشدار درباره آثار اقتصادی شرایط تحریمی، محدودیتهای تجاری و فشارهای ناشی از جنگ بود.
وزیر اقتصاد افزود: کشور در ماههای گذشته همزمان شرایط جنگ و محدودیتهای شدید اقتصادی را تجربه کرد و طبیعی است که این شرایط هزینههایی را به اقتصاد تحمیل کرده باشد.
مدنیزاده تصریح کرد: توافق اخیر صرفاً یک توافق سیاسی نیست، بلکه امکان تجارت، صادرات و دسترسی به منابع ارزی را افزایش داده و یک گشایش مهم اقتصادی برای کشور محسوب میشود.
افزایش کالابرگ ارتباطی با توافق ندارد
وزیر اقتصاد درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز گفت: افزایش اعتبار کالابرگ ارتباطی با توافق اخیر ندارد و در چارچوب تعهدات دولت به مردم دنبال میشود.
وی افزود: دولت متعهد شده بود در صورت افزایش هزینه سبد کالاهای اساسی، حمایتهای لازم را از خانوارها انجام دهد و اجرای این سیاست در همین چارچوب صورت میگیرد.
آزادسازی منابع بانک مرکزی بخشی از کسری بودجه را جبران میکند
مدنیزاده با اشاره به آثار مالی توافق اخیر اظهار کرد: دسترسی به منابع بلوکهشده بانک مرکزی و افزایش درآمدهای نفتی میتواند بخشی از مشکلات تأمین مالی دولت را برطرف کند.
وی افزود: این منابع نقش مهمی در کاهش فشارهای بودجهای و بهبود شرایط مدیریت اقتصادی کشور خواهند داشت.
بررسی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در دولت
وزیر اقتصاد درباره مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی نیز گفت: به دستور رئیسجمهور، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی مأمور بررسی این موضوع شده است.
وی افزود: راهکارهای لازم برای تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان در حال بررسی است و پس از جمعبندی نهایی در هیئت دولت مطرح خواهد شد.
مدنیزاده در پایان تأکید کرد: با افزایش درآمدهای ارزی و رفع محدودیتهای فروش نفت، در شرایط فعلی امکان تأمین منابع مورد نیاز کشور نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده و ظرفیت بیشتری برای حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی فراهم آمده است.
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