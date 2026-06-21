به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی روز یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه شهرستان سردشت با اشاره به نقش برجسته مردم این شهرستان در مقاطع حساس انقلاب اسلامی و حوادث اخیر، اظهار کرد: مردم سردشت همواره در بزنگاههای تاریخی در سمت درست تاریخ ایستادهاند و با وجود همه تبلیغات مسموم و سیاهنماییهای دشمنان، وفاداری خود را به ایران اسلامی، ارزشهای دینی و آرمانهای انقلاب به اثبات رساندهاند.
وی با یادآوری حضور خود در روزهای جنگ ۴۰ روزه در مسجد جامع سردشت، افزود: حضور و اعلام حمایت مردم سردشت در آن مقطع برای من خاطرهای ماندگار و متفاوت از سایر نقاط استان بود، این حرکت آگاهانه و مسئولانه نشاندهنده ذات واقعی مردم این شهرستان است که در سختترین شرایط، کشور و اعتقادات خود را انتخاب کردهاند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با بیان اینکه دشمنان در جنگ اخیر تصور میکردند ظرف ۴۸ ساعت میتوانند ایران را به زانو درآورند، گفت: آنان شاید در محاسبات نظامی و تجهیزاتی خود به برخی برآوردها رسیده بودند، اما از ایمان، خداباوری، تابآوری و اعتقادات مردم ایران غافل ماندند مؤلفههایی که در هیچ معادله و محاسبهای قابل اندازهگیری نیست.
سردار رجبی در ادامه بیان کرد: مردم ایران از همه اقوام و مذاهب، از جمله کردهای اصیل و انقلابی، بار دیگر نشان دادند که در دفاع از کشور و ارزشهای اسلامی متحد هستند و همین موضوع موجب ناکامی دشمنان در تحقق اهداف شوم خود شد.
وی با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت نیز خاطرنشان کرد: دشمن بعثی به دلیل ایستادگی مردم سردشت در کنار نظام و کشورشان، این جنایت هولناک را علیه آنان مرتکب شد و این موضوع گواه روشنی بر جایگاه والای مردم این منطقه در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات سرهنگ پاسدار علیزاده، فرمانده پیشین سپاه سردشت، قدردانی کرد و گفت: وی در دوران مسئولیت خود، علاوه بر ادامه مسیر فرماندهان پیشین، در دو مقطع حساس جنگی مسئولیت فرماندهی این شهرستان مرزی را بر عهده داشتند و کارنامهای ارزشمند از خود به یادگار گذاشتند.
سردار رجبی با تاکید بر اینکه تجربه فرماندهی در چنین شرایطی نقطه عطف مهمی در سوابق خدمتی سرهنگ علیزاده محسوب میشود، افزود: از خدمات صادقانه و ارزشمند ایشان صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم در مسئولیتهای آینده نیز از ظرفیتها و توانمندیهای وی بهرهمند شویم.
وی مردمداری، تکریم مردم، همکاری نزدیک با اعضای شورای تأمین، فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان شهرستان را از مهمترین اولویتهای فرمانده جدید سپاه سردشت عنوان کرد و گفت: مردم این شهرستان شایسته بهترین خدمات هستند و همه دستگاهها باید با همافزایی و برنامهریزی، زمینه توسعه هرچه بیشتر منطقه را فراهم کنند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان و برنامههای توسعهای مدیریت ارشد آذربایجانغربی، تصریح کرد: شهرستانهای مرزی باید از فرصتهای موجود برای پیشرفت و آبادانی بهرهمند شوند و سردشت نیز نباید از این مسیر عقب بماند.
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