به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید از اداره جهاد کشاورزی شهرستان با هدف تبریک هفته جاد کشلورزی و تقدیر از کارکنان این مجموعه و همچنین ارزیابی نحوه خدمت‌رسانی، بررسی مسائل و مشکلات موجود انجام شد، فرماندار تنگستان بر نقش مهم این مجموعه در حمایت از بخش تولید و تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.

فرماندار تنگستان با تبریک روز جهاد کشاورزی به مجموعه کارکنان این اداره، اظهار داشت: جهاد کشاورزی یکی از نهادهای اثرگذار در توسعه شهرستان و پشتیبانی از کشاورزان و تولیدکنندگان است و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و حضور میدانی، در مسیر رفع مشکلات و ارتقای بهره‌وری گام‌های مؤثرتری برداشته شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات کشاورزان، بر لزوم تسهیل امور اداری، تکریم مراجعان، و تقویت ارتباط مستقیم با بهره‌برداران بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: خدمت‌رسانی مطلوب به مردم باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی باشد و جهاد کشاورزی در این زمینه نقش ویژه‌ای بر عهده دارد.

فرماندار تنگستان در ادامه، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیر و کارکنان این اداره، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های بومی شهرستان در حوزه کشاورزی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مستمر مشکلات بخش کشاورزی شد.