https://mehrnews.com/x3cnMs ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۳ کد مطلب 6866293 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۳ عزاداری محرم در شب صد و دوازدهم تجمعات مردم ولایتمدار خمین خمین- در این ویدئو عزاداری محرم در شب صد و دوازدهم تجمعات مردم ولایتمدار خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6866293 کپی شد مطالب مرتبط صد و دوازدهمین شکوه حضور مردم اراک در بیعت با رهبری صد و یازدهمین حضور پرشور مردم خمین در میدان و عزاداری شب پنجم محرم شب صد و یازدهم از حضور پرشور مردم شازند در اجتماعات شبانه برچسبها خمین ماه محرم و صفر تجمع مردمی
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