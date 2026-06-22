https://mehrnews.com/x3cpDP ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵ کد مطلب 6868369 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۵ شکوه ارادت حسینی مردم محلات در دسته عزاداری شب هشتم محرم محلات- در این ویدئو شکوه ارادت حسینی مردم محلات در دسته عزاداری شب هشتم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6868369 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور اراکیها درصد و چهاردهمین شب لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب صدو سیزدهمین حضور پرشور مردم شازند در شب هفتم محرم حماسه حضور محلاتیها در صد و سیزدهمین شب بعثت مردم برچسبها محلات تجمع مردمی ماه محرم و صفر
نظر شما