فرزند شهید شادمانی: بعثت ملت ایران رسالتی تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه شادمانی شامگاه یکشنبه در قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی در رشت، با اشاره به جایگاه والای شهادت و تأثیر آن بر بیداری ملت ایران اظهار کرد: ثمره خون پاک شهدا، به ویژه خون شهید قائد و سربازان ولی فقیه، قطعاً به بعثت رسیدن ملت ایران است.



وی گفت: ما این مسئله را به عنوان یک رسالت تاریخی باید برای مردم تبیین کنیم و بر اهمیت کارکرد جهاد خیابانی به عنوان یک تکلیف شرعی توجه ویژه داشته باشیم.



بعثت ملت؛ فراتر از کنش سیاسی

فرزند شهید شادمانی با بیان اینکه بحث بعثت مردم را باید فراتر از یک امر سیاسی و اقدام احساسی تبیین کرد، افزود: همچنان که در قرآن کریم آمده که امت‌ها می‌توانند قیام کرده و به بعثت برسند، همین مسیر برای ملت ایران نیز رقم خورده است.



وی گفت: یکی از خلأهای مهم این روزها، نبود تبیین کافی از کارکردهای جهاد خیابانی است؛ مردم باید بدانند که این کنش خیابانی همراه با جهاد تبیین، چه تأثیری در فضای رسانه‌ای جهان دارد و چگونه میتواند روایتی جدید از قدرت ایران به نمایش بگذارد.



نقش مردم در خنثی‌سازی جنگ شناختی



شادمانی با اشاره به اهداف نظام سلطه و رسانه‌های آن در جنگ شناختی، تصریح کرد: دشمن به دنبال این بود که بگوید جمهوری اسلامی ایران تضعیف و منزوی شده است تا به سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام ضربه بزند، اما حضور مردم در میدان و بعثت آنان، این روایت رسانه‌ای را خنثی کرد و تصویر دیگری از ملت ایران در اذهان جهانیان رقم زد.



وی تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت شناخته میشود که این مهم فقط در میدان نظامی و دیپلماسی رقم نخورده، بلکه ضلع سوم آن، میدان خیابان و جهادی است که مردم رقم زدند.



اقتدار میدانی، پشتوانه دیپلماسی



فرزند شهید شادمانی با بیان اینکه نباید مردم فکر کنند یک عمل کلیشه‌ای انجام میدهند یا احساس کنند مطالبه شان مورد توجه نیست، گفت: آنچه باعث شده مسئولان دیپلماسی ما پای میز مذاکره بنشینند، تعامل و گفتگو با دشمن نبوده، بلکه اقتدار در میدان نظامی، اهرم مهم تنگه هرمز و مهمتر از همه، مردمی هستند که در جهاد خیابانی و تبیین حضور یافتند و این بعثت را رقم زدند.



وی تصریح کرد: مردم باید این قدرت نرم خود را بشناسند و ما باید با استفاده از ظرفیت رسانه، نقش آنان را در خنثی‌سازی جنگ امنیتی کشور به درستی تبیین کنیم.



شهید شادمانی؛ الگوی اخلاص و تواضع



شادمانی با گرامیداشت یاد پدرش شهید علی شادمانی، ایشان را الگویی از اخلاص و تواضع دانست و گفت: شهید شادمانی ۴۷ سال مجاهدت گمنام داشت؛ فرمانده‌ای راهبردی که مشهور بین دشمن و گمنام بین ملت ایران بود. ایشان انقدر درگیر میدان بود که فرصت حضور در قاب دوربین را نداشت و این گمنامی، پاداش اخلاص و تواضع ایشان بود.



وی با اشاره به اینکه شهید شادمانی در مواجهه با شقی ترین دشمن بشریت به شهادت رسید، خاطرنشان کرد: این سبک و مکتب رفتاری که برای هر یک از فرماندهان نظامی وجود دارد، باید الگویی برای عرصه حکمرانی باشد؛ راهی بر اساس نیت خالص، خدمت به مردم و رضای خداوند، نه منیت و مانور رسانه‌ای.



فرزند شهید شادمانی در پایان با بیان اینکه شهید شادمانی معتقد بود «کفا بالله علیاً» و خداوند خود جبران میکند، گفت: ایشان در جنگ ۱۲ روزه به زیبایی به مقام شهادت نائل شد و این پاداش ۴۷ سال جهاد مخلصانه و گمنامانه بود.



وی با اشاره به اینکه ظهور به واسطه خون های پاک مردانی همچون رهبر شهید، سید حسن نصرالله و کودکان میناب محقق خواهد شد، تأکید کرد: در شرایط بحران، باید تکلیف خود را بشناسیم و فارغ از هرگونه منت و توقع، برای انقلاب هزینه دهیم، زیرا کرامت و عزت خود را مدیون این نظام هستیم.