نیویورک تایمز: جنگ افروزی آمریکا قدرت ایران را تثبیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد: بعد از چهار ماه از آغاز جنگ علیه ایران چه چیزی تغییر کرد؟ چیز زیادی تغییر نکرده است. برنامه هسته ای ایران پا برجا بوده و سرنوشت موشک های بالستیک به مذاکرات بعدی موکول شده و نیروهای وابسته به ایران در منطقه نیز همچنان حضور دارند.

در این گزارش آمده است: این توافق بیانگر برتری نظامی آمریکا نیست بلکه بالعکس محدودیت قدرت آمریکا در ادامه دادن به تنش را نشان می دهد. تهران توانست یکی از نقاط ضعف خود را به منبع قدرت جدید در تنگه هرمز تبدیل کند. این جنگ قدرت ایران را در استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار راهبردی نشان داد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: بر اساس توافق ایران و آمریکا، تهران به دستاوردهای اقتصادی بزرگی از جمله لغو محاصره دریایی و ایجاد صندوق بازسازی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار و آزادسازی اموال بلوکه شده دست پیدا می کند.