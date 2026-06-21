فرزند شهید شادمانی: مشروعیت نظام دستاورد جهاد خیابانی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه شادمانی شامگاه یکشنبه در تجمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب، با اشاره به جایگاه والای شهادت و تأثیر آن بر بیداری ملت ایران اظهار کرد: ثمره خون پاک شهدا، بعثت ملت ایران است، بعثت ملتی که فراتر از کنش‌های سیاسی، همچون رسالت پیامبران طبق آیات الهی در معرکه حاضر شدند و پس از شهادت رهبر، با شناخت تکلیف فهمیدند که اکنون وقت عزاداری نیست و باید در خیابان‌ها بمانند.



فرزند شهید شادمانی حضور گسترده مردم در خیابان‌ها را تبلور انسجام اجتماعی دانست و افزود: باید این حضور و جهاد خیابانی را قدر بدانیم که امروز سبب خنثی‌سازی جنگ امنیتی و شهری توسط دشمن شده است.

وی با تأکید بر تبیین جهاد میدانی مردم تصریح کرد: فارغ از هرگونه نگاه کلیشه‌ای و اقدام مکرر، این میدان‌داری ملت مبعوث شده باید تبیین شود و نباید دچار انفعال و سستی شویم.

مشروعیت نظام، دستاورد جهاد خیابانی

شادمانی به ایجاد مشروعیت برای نظام به عنوان یکی از دستاوردهای جهاد خیابانی مردم اشاره و عنوان کرد: دشمنان درصدد بودند که بگویند سرمایه اجتماعی نظام فقط قشر مذهبی هستند، اما امروز فارغ از هر دیدگاهی شاهد حضور افراد با ظاهر متفاوت هستیم.

وی با بیان اینکه حضور صد و چند روزه مردم، پیام‌آور اقتدار و عملیات نظامی دشمن را دچار شکست کرد، گفت: آنچه امروز زمینه‌ساز مذاکره برای مردان دیپلماسی شده است، اقتدار نیروهای نظامی در میدان رزم و بستن تنگه هرمز و قدرت نرمی است که توسط مردم ایجاد شده است.



لزوم روایت صحیح از نقش ملت



فرزند شهید ضمن تأکید بر لزوم روایت صحیح از نقش همه‌جانبه ملت در خنثی‌سازی جنگ امنیتی و نظامی بیان کرد: ارزش جهاد خیابان را بدانید و این جهاد خیابانی را با جهاد تبیین تلفیق کنید و درگیر درگیری سیاسی نشویم و تنها گوش به فرمان رهبری باشیم.

وی افزود: در شرایط بحران‌ها و فتنه‌ها با حضور عمارگونه رهبری، آرامش می‌یافتیم، اما امروز در بحرانی‌ترین شرایط کشور از رهبرمان دور هستیم؛ لذا این فراق نوعی امتحان الهی برای تک‌تک ما است تا تکلیف خویش را بشناسیم.



اهداف دشمن؛ جنگ نرم و تضعیف اقتدار مردم



فرزند شهید شادمانی به ایجاد جنگ نرم و تضعیف اقتدار مردم به عنوان اهداف دشمن اشاره و تأکید کرد: در موضع خطر و شرایط بحرانی باید تکلیف خویش را بدانیم و فارغ از هرگونه منت و توقعی برای انقلاب هزینه دهیم، زیرا کرامت و عزت خود را مدیون انقلاب هستیم.



شادمانی افزود: اگر مسئولی به خطا رفت و یا شبهه‌ای در ذهنمان داریم، میدان را خالی نکنیم و بدانید آخرین کارزار، حضور در خیابان‌ها است.



وی در پایان تصریح کرد: ظهور به واسطه خون‌های پاک مردانی همچون رهبر شهید، سید حسن نصرالله، کودکان میناب و ... محقق خواهد شد.