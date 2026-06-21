طارمی: کسی توقع چنین بازی را از ما نداشت/ برای صعود امید زیادی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی پس از تساوی بدون گل ایران و بلژیک گفت: از همه بازیکنان و کادر فنی که تلاش کردند؛ تشکر می کنم. کسی انتظار چنین بازی ای را از ما نداشت. با این که دفاعی بازی کردیم، اما موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: بدشانس بودیم و اگر تجربه بین المللی بیشتری داشتیم می توانستیم بازی را ببریم. هنوز امیدوار هستیم و باید ببینیم در بازی آخر چه می کنیم.

وی در مورد گلی که به ثمر رساند و تمرین کردن آن صحنه گفت: ما کاشت زن های خوبی داریم. نسبت به شرایطی که در زمین وجود داشت، تصمیم گرفتیم اگر کسی پشت من نایستاد این روش را اجرا کنیم که بدشانس بودیم و گلی که زدیم آفساید شد.

مهدی طارمی در پایان گفت: برای بازی با مصر آماده می شویم و تا روز آخر تلاش خواهیم کرد. اگر باتجربه تر بودیم بعد از اخراج بازیکن حریف می توانستیم کار بلژیک را تمام کنیم.