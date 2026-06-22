به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد به مصاف تیم ملی بلژیک رفت که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت تا دو تیم در جدول گروه G با کسب دو امتیاز در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

در دیگر دیدار این گروه نیز تیم‌های ملی مصر و نیوزیلند رودرروی هم قرار گرفتند که در پایان، مصری‌ها موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۱ از سد حریف خود عبور کنند. با این پیروزی، مصر علاوه بر کسب سه امتیاز ارزشمند، به صدر جدول گروه G نیز رسید و صعود این تیم به مرحله بعد تا حد زیادی قطعی شد.

با این حال، پیروزی مصر مقابل نیوزیلند به معنای قطعی شدن صدرنشینی این تیم در گروه G نیست و تعیین تکلیف نهایی این گروه به دیدارهای هفته پایانی کشیده شده است.

تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر شانس صعود به مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶، این امکان را نیز دارد که در صورت کسب نتایج مطلوب، به عنوان صدرنشین گروه G راهی دور حذفی شود.

بر این اساس، در صورتی که تیم ملی ایران موفق به پیروزی مقابل مصر شود و در دیگر دیدار گروه، تیم‌های نیوزیلند و بلژیک به تساوی برسند یا نیوزیلند پیروز شود، شاگردان امیر قلعه‌نویی می‌توانند در جایگاه نخست جدول گروه G قرار گرفته و به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کنند.

مسیر صدرنشینی ایران و حریف مرحله بعد

در صورتی که تیم ملی فوتبال ایران به عنوان تیم نخست گروه G راهی دور بعد شود، این تیم شامگاه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران باید به مصاف تیم سوم برتر گروه‌های (A، E، H، I، J) برود.

مسیر صعود به عنوان تیم دوم گروه

در صورتی که ایران به عنوان تیم دوم گروه G به مرحله حذفی صعود کند، شاگردان امیر قلعه‌نویی در این حالت باید شامگاه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ و از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران مقابل تیم دوم گروه D قرار بگیرند.

در گروه D تیم‌های آمریکا، استرالیا، پاراگوئه و ترکیه حضور دارند که در پایان دور دوم مرحله گروهی، تیم استرالیا در جایگاه دوم جدول این گروه قرار گرفته است.

مسیر سوم؛ صعود به عنوان تیم سوم برتر

اما در سومین سناریو، اگر تیم ملی فوتبال ایران در رده سوم گروه G قرار بگیرد و بتواند به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم مرحله گروهی جواز صعود به دور حذفی را کسب کند، در این صورت ملی‌پوشان کشورمان صبح روز ۱۲ تیر و از ساعت ۰۶:۳۰ به وقت تهران به مصاف تیم اول گروه B خواهند رفت.

در گروه B تیم‌های کانادا، سوئیس، بوسنی و قطر حضور دارند که در پایان مرحله گروهی، از میان تیم‌های سوئیس یا کانادا یک تیم به عنوان صدرنشین این گروه معرفی خواهد شد.

بر این اساس، تیم سوم برتر از گروه‌های E، F، G، I و J نیز راهی مرحله حذفی این رقابت‌ها خواهد شد.