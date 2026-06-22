جهانبخش: از عملکرد تیمی رضایت داریم/ روحیه بازیکنان عالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش در رابطه با بازی تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک اظهار داشت: فکر می کنم احساس تلخ و شیرینی است و قبل از بازی می دانستیم که چه چیزی در انتظارمان است و احترام زیادی به تیم بلژیک و بازیکنانش قائل بودیم.

او ادامه داد: بازی را خیلی خوب شروع کردیم. نیمه اول بازی نزدیکی را شاهد بودیم و متاسفانه به گل هم دست یافتیم که آفساید شد. در نیمه دوم و پس از اینکه تیم حریف ۱۰ نفره شد، دو یا سه موقعیت گل ایجاد کردیم و پس از بازی در رختکن به خودمان می گفتیم که می توانستیم نتیجه بهتری از این بازی بگیریم.

جهانبخش تصریح کرد: از عملکرد تیمی خود راضی هستیم و فکر می کنم روحیه تیمی فوق العاده ای داشتیم و با وجود شرایطی که داشتیم نشان دادیم که چقدر متحد هستیم. هم بازیکنانی که بازی کردند و هم آنهایی که نیمکت نشین بودند اتحاد خودمان را نشان دادیم و امیدوارم با همین انرژی در بازی آخر هم ظاهر شویم و بهترین نتیجه را کسب کنیم.