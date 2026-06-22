آمار بازی ایران و بلژیک؛چگونه مُُسن ترین تیم جام بلژیک را زمین گیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا هر دو تیم در دو بازی ابتدایی خود در این دوره از مسابقات صاحب دومین تساوی متوالی شوند.

اَبَررایانه اُپتا در رابطه با این بازی نوشت: ایران و بلژیک فرصت‌های متعددی برای گلزنی داشتند اما در نهایت هیچ‌کدام نتوانستند به اولین پیروزی خود در این گروه دست پیدا کنند. بلژیک از اواسط نیمه دوم با اخراج «ناتان انگوی» ۱۰ نفره شد، اما ایران نیز نتوانست از این برتری عددی بهره ببرد.

اگرچه بلژیک در بیشتر دقایق بازی مالکیت و کنترل میدان را در اختیار داشت، اما این ایران بود که در دقایق ابتدایی خطرناک‌تر ظاهر شد. ضربه محمدحسین کنعانی‌زادگان با واکنش دیدنی «تیبو کورتوا» دروازه‌بان بلژیک دفع شد.

در ادامه و روی کرنر حاصل از همان صحنه، سعید عزت‌اللهی در تیر دوم بالاتر از همه به توپ رسید اما ضربه سر او از فاصله‌ای نزدیک راهی خارج از چارچوب شد.

در سوی دیگر میدان نیز «یوری تیلمانس» از زاویه‌ای بسته شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد، اما «علیرضا بیرانوند» با واکنشی مناسب مانع باز شدن دروازه ایران شد.

همچنین در نیمه نخست، گل مهدی طارمی مردود اعلام شد تا مهم‌ترین فرصت ایران برای گلزنی از دست برود و بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان برسد.

آمار علیرضا بیرانوند در بازی با بلژیک

بلژیک در دقیقه ۲۵ یک بار دیگر از خطر گریخت. روی یک ضربه آزاد تمرین‌شده، ارسال کوتاه «احسان حاج‌صفی» به «مهدی طارمی» رسید و او پس از چرخش سریع، توپ را از کنار «تیبو کورتوا» وارد دروازه کرد، اما بررسی VAR نشان داد مهاجم ایران در موقعیت آفساید بسیار میلی‌متری قرار داشته است.

در ادامه نیمه نخست، «کوین دی‌بروینه» و «ماکسیم دکویپر» هر دو با ضربات والی خود دروازه ایران را تهدید کردند اما «علیرضا بیرانوند» اجازه گلزنی به آنها نداد تا دو تیم بدون گل راهی رختکن شوند.

بلژیک نیمه دوم را نیز هجومی آغاز کرد. «الکسیس سالمائکرز» در تیر دوم روی کرنر ارسالی دی‌بروینه صاحب موقعیت شد اما ضربه والی او به تور کنار دروازه برخورد کرد.

دقایقی بعد کورتوا بار دیگر ناجی تیمش شد و والی خطرناک طارمی را دفع کرد. در سمت مقابل نیز بیرانوند با واکنشی فوق‌العاده، ضربه دکویپر را از فاصله‌ای بسیار نزدیک مهار کرد و مانع گلزنی بلژیکی‌ها شد.

نقطه عطف مسابقه در دقیقه ۶۶ رقم خورد؛ جایی که «ناتان انگوی» با یک اشتباه بزرگ در ارسال پاس رو به عقب، طارمی را در موقعیت تک به تک قرار داد. مدافع بلژیک برای جلوگیری از فرار مهاجم ایران او را متوقف کرد و با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد.

در ادامه، کورتوا ضربه از راه دور «سعید عزت‌اللهی» را مهار کرد و بیرانوند نیز شوت زمینی دکویپر را در اختیار گرفت. «دودی لوکباکیو» هم یکی از آخرین فرصت‌های بلژیک را به بیرون زد تا این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

بلژیک خوش‌شانس بود؛ ایران سزاوارتر از نتیجه نشان داد

بلژیک که در دیدار قبلی برابر مصر نیز برای کسب تساوی مجبور به جبران نتیجه شده بود، این بار هم نمایش چندان قانع‌کننده‌ای ارائه نداد. غیبت «جرمی دوکو» به دلیل بیماری به‌وضوح در عملکرد هجومی شیاطین سرخ تأثیرگذار بود.

با وجود اینکه «لئاندرو تروسار» ۶ موقعیت گل ایجاد کرد و «کوین دی‌بروینه» نیز ۳ فرصت گل ساخت و ۳۴ پاس در یک‌سوم هجومی زمین به ثبت رساند، بلژیکی‌ها راهی برای عبور از سد بیرانوند پیدا نکردند و دروازه‌بان ایران یکی از عوامل اصلی کسب این امتیاز ارزشمند بود.

این مسابقه برای «روملو لوکاکو» نیز یک شب ناامیدکننده دیگر بود. مهاجم بلژیک که پس از نقش‌آفرینی در گل به خودی حریف و تساوی‌بخش دیدار قبلی در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، باز هم موفق به گلزنی نشد. لوکاکو اکنون هشت بازی متوالی در جام جهانی را بدون گل پشت سر گذاشته و آخرین گل او در این رقابت‌ها به جام جهانی ۲۰۱۸ بازمی‌گردد.

«رودی گارسیا» سرمربی بلژیک باید نگران ناهماهنگی خط حمله تیمش باشد. شیاطین سرخ در دو مسابقه ابتدایی خود مجموعاً ۶۹ شوت به سمت دروازه رقبا زده‌اند اما هنوز موفق به گلزنی نشده‌اند. آنها در دیدار برابر ایران ۲۳ شوت ثبت کردند که ارزش آن ۱.۸۲ گل مورد انتظار (xG) بود، اما باز هم در باز کردن دروازه ایران ناکام ماندند. همچنین بلژیک اکنون در چهار مسابقه متوالی جام جهانی موفق به کسب پیروزی نشده است.

در سوی مقابل، تجربه بالای بازیکنان ایران نقش مهمی در این نتیجه داشت. ترکیب اصلی ایران با میانگین سنی ۳۲ سال و ۱۸۱ روز، مسن‌ترین ترکیب اولیه ثبت‌شده در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۶۶ تاکنون محسوب می‌شود. بازیکنان ایران با فداکاری و دوندگی بالا بارها خود را مقابل ضربات بلژیکی‌ها قرار دادند و اجازه ندادند دروازه‌شان باز شود.

با این حال، شاگردان ایرانی شاید خود را مستحق نتیجه‌ای بهتر بدانند؛ به‌ویژه با توجه به فرصت طلایی مهدی طارمی پیش از ۱۰ نفره شدن بلژیک و همچنین گل مردود این مهاجم در نیمه نخست. به همین دلیل، تساوی برای ایران در کنار ارزشمندی، می‌تواند تا حدی با حسرت نیز همراه باشد.

مرکز آماری اوپتا (Opta) برای این دیدار، مجموعه کاملی از آمارهای تیمی و انفرادی، داده‌های گل مورد انتظار (xG)، شبکه پاس‌ها، نقشه حرارتی بازیکنان و سایر جزئیات فنی مسابقه را ارائه کرده است تا علاقه‌مندان بتوانند تحلیل دقیق‌تری از عملکرد دو تیم در دیدار ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ در ورزشگاه لس‌آنجلس داشته باشند.