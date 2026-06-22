به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه سوفای شهر لس آنجلس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و هر دو تیم با کسب یک امتیاز در این بازی در مجموع در جدول گروه G دو امتیازی شدند تا همچنان شانس صعود به دور حذفی را داشته باشند.

خبرگزاری فرانس ۲۴ در گزارشی متفاوت به این بازی پرداخت و در آن با طرفداران مکزیکی تیم ملی فوتبال ایران به گفتگو نشست. در مطلب این رسانه آمده است: «آلن رومرو» یکی از هواداران مکزیکی که با پیراهن تیم ملی کشورش در ورزشگاه حاضر شده بود، برای تماشای دیدار ایران و بلژیک از تیخوانا تا لس‌آنجلس را طی کرده و از تیم ملی ایران حمایت کرده و وی اعلام کرده است که ایران را «تیم دوم» خود در این رقابت‌ها می‌داند.

این هوادار ۳۵ ساله به همراه پدرش در ورزشگاه «سوفای» حضور داشت و در میان صدها هوادار لاتین‌تبار، از جمله افرادی بود که در جریان مسابقه از تیم ملی ایران حمایت کردند؛ دیداری که در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

وی در گفتگو با خبرگزاری AFP اظهار داشت که انتخاب تیخوانا به عنوان محل میزبانی تیم ملی ایران و همچنین شرایط سیاسی و تنش‌های میان تهران و واشنگتن، موجب شده تا برخی مشکلات در روند سفر و حضور تیم ایران در این کشور ایجاد شود.

این شرایط موجب شکل‌گیری موجی از همدلی میان بخشی از هواداران مکزیکی نسبت به تیم ملی ایران شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که در شهر لس‌آنجلس، با توجه به حضور گسترده جامعه لاتین‌تبار، در دو دیدار نخست تیم ملی ایران، بخشی از تماشاگران به حمایت از این تیم پرداخته‌اند.

همچنین مهدی طارمی پس از دیدار پیشین تیم ملی ایران با نیوزیلند، از حمایت هواداران قدردانی کرده و گفته بود: بی‌صبرانه منتظر بازی‌های بعدی هستیم و امیدواریم همین‌گونه ما را تشویق کنند.

در بخش دیگری از گزارش AFP آمده است که هواداران مکزیکی حاضر در ورزشگاه، دلیل اصلی حمایت خود از تیم ملی ایران را شرایط دشوار این تیم عنوان کرده و معتقدند تیم ایران در مقایسه با رقبا در وضعیت نابرابرتری قرار دارد.

این هواداران همچنین به محدودیت‌های سفر و ورود تیم ایران به آمریکا اشاره کرده و آن را عاملی تأثیرگذار در شرایط آماده‌سازی این تیم دانسته‌اند.

در پایان این گزارش آمده است که تساوی بدون گل ایران و بلژیک، موجب رضایت نسبی هواداران حامی تیم ملی ایران شده و این تیم همچنان امیدوار به صعود از مرحله گروهی باقی مانده است؛ صعودی که می‌تواند در دیدار پایانی برابر تیم ملی مصر در شهر سیاتل رقم بخورد.