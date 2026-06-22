تیری هانری: ایران دفاع منسجمی داشت/ عملکرد بلژیک ناامیدکننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا هر دو تیم در جدول گروه G دو امتیازی شوند و ایران به دلیل گل زده بیشتر در رده دوم و بلژیک در مکان سوم قرار گیرند.

تیری هانری ستاره سابق تیم ملی فوتبال فرانسه که به عنوان کارشناس یک برنامه تلویزیونی ورزشی در آمریکا فعالیت دارد در رابطه با این بازی اظهار داشت: تیم ملی ایران از نظر دفاعی ساختار منسجم و فشرده‌ای داشت و به خوبی فضاها را بسته بود.

وی درباره صحنه اخراج بازیکن بلژیک اظهار داشت: این اشتباه از مدافع بلژیک ناشی شد که در لحظه تصمیم درستی نگرفت و به جای کنترل شرایط، مرتکب خطا شد.

آنری افزود: بلژیک در صورت حضور ۱۱ بازیکن می‌توانست شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشد، اما در مجموع عملکرد این تیم ناامیدکننده بود.

کارشناس فوتبال در ادامه گفت: ایران در زمان دفاع عملکرد خوبی داشت، اما پس از ۱۰ نفره شدن بلژیک، نتوانست به‌طور کامل از برتری عددی خود استفاده کند و این موضوع تا حدی باعث از دست رفتن فرصت پیروزی شد.