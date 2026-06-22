پویش «مهر حسینی، نذر خون» در اصفهان آغاز شد

کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران وفادار ایشان اظهار کرد: پویش «مهر حسینی، نذر خون» از ابتدای ماه محرم در استان اصفهان آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این پویش فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ نوعدوستی و توسعه فرهنگ اهدای خون در جامعه است و میتواند با مشارکت مردم، به تأمین ذخایر خونی مراکز درمانی کمک قابل توجهی کند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به نیاز مستمر بیماران به خون و فرآوردههای خونی تصریح کرد: در روزهای گرم سال معمولاً میزان مراجعه برای اهدای خون کاهش پیدا میکند، در حالی که نیاز بیماران به خون همیشگی و حیاتی است.
دهرابپور ادامه داد: از مردم نوعدوست استان، بهویژه جوانان و بانوان دعوت میکنیم با حضور در مراکز انتقال خون و نذر خون خود در این ایام معنوی، یاریگر بیماران نیازمند باشند.
وی خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی میتواند جان حداقل سه بیمار را نجات دهد، بنابراین مشارکت مردم در این پویش میتواند نقش مهمی در کمک به بیماران و نجات جان انسانها داشته باشد.
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