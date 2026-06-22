اعلام ساعات فعالیت مراکز انتقال خون قزوین در تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل انتقال خون استان قزوین با انتشار اطلاعیه‌ای، ساعات فعالیت مراکز اهدای خون در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مرکز انتقال خون قزوین در روز تاسوعا از ساعت ۸ تا ۲۴ و در روز عاشورا از ساعت ۸ تا ۲۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.

همچنین مرکز انتقال خون تاکستان در هر دو روز تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ تا ۱۸ به مراجعان خدمات ارائه می‌کند.

مرکز بهداشت بیاضیان شهرستان آبیک نیز در روز تاسوعا از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ پذیرای اهداکنندگان خون خواهد بود.

اداره‌کل انتقال خون استان قزوین ضمن دعوت از شهروندان برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه، از مردم خواست با اهدای خون در روزهای معنوی تاسوعا و عاشورای حسینی، در تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران سهیم باشند.