۶ هزار متقاضی در ایلام در انتظار وام ازدواج هستند

اسدالله حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود حدود ۶ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج در استان اظهار داشت که با تخصیص اعتبارات جدید به این حوزه، فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که مراحل ثبت‌نام خود را در سامانه بانک مرکزی تکمیل کرده‌اند، آغاز شده و به تدریج در حال انجام است.

وی افزود: این اقدام با هدف حمایت از جوانان در آستانه ازدواج و تسهیل در شکل‌گیری زندگی مشترک آنان صورت گرفته است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان ایلام با اشاره به پیگیری‌های مستمر استاندار برای تأمین خط اعتباری بیشتر و تخصیص منابع جدید به این حوزه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان نیمه نخست سال جاری، بخش قابل توجهی از صف انتظار متقاضیان وام ازدواج کاهش یابد و جوانان بتوانند با سهولت بیشتری از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

حاجی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل بانک‌های استان با دستگاه‌های اجرایی و همچنین تسریع در فرآیند بررسی و تأمین ضمانت‌های مورد نیاز، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت بخشیدن به پرداخت این تسهیلات و رضایت‌مندی زوج‌های جوان ایفا کند.