هادی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بازرسان بهداشتی و ناظران شرعی شبکه دامپزشکی از ساعت ۷ تا ۲۱ بر فرآیند ذبح دامهای قربانی در سطح شهرستان نظارت خواهند داشت تا سلامت مصرفکنندگان و بهداشت عمومی حفظ شود.
وی افزود: کشتارگاه دام شهرستان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت رایگان آماده ارائه خدمات به شهروندان است و از مردم درخواست میشود دامهای قربانی خود را در کشتارگاه و زیر نظر کارشناسان دامپزشکی و ناظران شرعی ذبح کنند.
رئیس شبکه دامپزشکی بیجار با اشاره به خطرات ذبح دام در معابر عمومی بیان کرد: ذبح دام خارج از کشتارگاه، علاوه بر ایجاد ناهنجاریهای بهداشتی، احتمال انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام را افزایش میدهد، از این رو رعایت توصیههای بهداشتی در این زمینه ضروری است.
وی تصریح کرد: گوشت دام قربانی نباید بلافاصله پس از ذبح مصرف شود و شهروندان باید آن را حداقل به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری کنند تا فرآیند جمود نعشی به طور کامل طی شده و سلامت گوشت تضمین شود.
اسکندری ادامه داد: در این ایام، اکیپهای ثابت و سیار شبکه دامپزشکی به صورت رایگان خدمات نظارت بهداشتی و شرعی را ارائه خواهند کرد و شهروندان در صورت نیاز میتوانند برای هماهنگی و دریافت خدمات با شبکه دامپزشکی شهرستان تماس بگیرند.
وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیههای بهداشتی و همکاری با کارشناسان دامپزشکی، در حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام مشارکت کنند.
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