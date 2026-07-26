تشدید نظارت شرعی و بهداشتی دامپزشکی بوشهر در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روحالله فرید ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تأمین سلامت و حلیت غذای زائران اربعین حسینی و عموم مردم، اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین، نظارتهای شرعی و بهداشتی بر ذبح دامهای قربانی در سراسر استان با جدیت و حساسیت ویژه انجام خواهد شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ادارهکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: با هماهنگیهای انجامشده، ناظران شرعی دفتر نمایندگی ولیفقیه در کنار بازرسان بهداشتی دامپزشکی، بر فرآیند ذبح دامهای قربانی در سطح شهرها، روستاها و همچنین موکبهای خدمترسان به زائران اربعین نظارت مستمر دارند تا تمامی مراحل ذبح مطابق با موازین شرعی و ضوابط بهداشتی انجام شود.
وی تصریح کرد: رعایت همزمان اصول شرعی و بهداشتی در ذبح دام، علاوه بر تضمین حلیت گوشت، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام و حفظ سلامت عمومی جامعه دارد.
وی با تأکید بر لزوم همکاری مردم با عوامل دامپزشکی خاطرنشان کرد: از هماستانیها و مسئولان موکبها درخواست میشود دامهای قربانی را تنها در مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی ذبح و از کشتار دام در اماکن غیرمجاز خودداری کنند تا سلامت و کیفیت گوشت مصرفی تضمین شود.
حجتالاسلام فرید در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی ناظران شرعی، بازرسان بهداشتی دامپزشکی و دستاندرکاران موکبهای اربعین، تأکید کرد: مجموعه دامپزشکی استان بوشهر با تمام توان در راستای خدمترسانی به مردم و زائران حسینی، برای تضمین سلامت، حلیت و امنیت غذایی در ایام اربعین در آمادهباش کامل قرار دارد و این نظارتها تا پایان این ایام ادامه خواهد داشت.
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