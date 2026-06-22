آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای میزبانی از زائران اربعین

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد این استان در حوزه سلامت و موقعیت استراتژیک آن اظهار داشت: ایلام محل عبور زائران است و سالانه حدود ۱۰ میلیون زائر از این استان تردد دارند که این حجم عظیم جمعیت، نیازمند خدمات گسترده بهداشتی و درمانی است.
وی افزود: علاوه بر زائران داخلی، ایلام هر ساله پذیرای هزاران مسافر و گردشگر عراقی نیز هست که این موضوع بر اهمیت تقویت زیرساختهای درمانی و بهداشتی استان میافزاید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایلام یکی از قدرتمندترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور است و خوشبختانه از مقاطع کاردانی تا دکتری تخصصی، تمامی مقاطع تحصیلی در این دانشگاه فعال میباشد و دانشجویان مستعدی تربیت و تحویل جامعه میشوند.
قیصوری خاطرنشان کرد: این دانشگاه با برخورداری از اساتید مجرب، امکانات آموزشی پیشرفته و مراکز درمانی متعدد، توانسته است خدمات شایانی به مردم استان و زائرانی که از این خطه عبور میکنند ارائه دهد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به جایگاه ویژه ایلام در مسیر تردد زائران اربعین، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در این استان از اولویتهای اصلی دانشگاه علوم پزشکی است و تلاش میشود با جذب اعتبارات لازم، کمبودهای موجود در این حوزه برطرف شود.
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