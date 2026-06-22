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۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۵

آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای میزبانی از زائران اربعین

آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای میزبانی از زائران اربعین

ایلام - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی ایلام برای میزبانی از زائران اربعین خبر داد.

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان در حوزه سلامت و موقعیت استراتژیک آن اظهار داشت: ایلام محل عبور زائران است و سالانه حدود ۱۰ میلیون زائر از این استان تردد دارند که این حجم عظیم جمعیت، نیازمند خدمات گسترده بهداشتی و درمانی است.

وی افزود: علاوه بر زائران داخلی، ایلام هر ساله پذیرای هزاران مسافر و گردشگر عراقی نیز هست که این موضوع بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی استان می‌افزاید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایلام یکی از قدرتمندترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است و خوشبختانه از مقاطع کاردانی تا دکتری تخصصی، تمامی مقاطع تحصیلی در این دانشگاه فعال می‌باشد و دانشجویان مستعدی تربیت و تحویل جامعه می‌شوند.

قیصوری خاطرنشان کرد: این دانشگاه با برخورداری از اساتید مجرب، امکانات آموزشی پیشرفته و مراکز درمانی متعدد، توانسته است خدمات شایانی به مردم استان و زائرانی که از این خطه عبور می‌کنند ارائه دهد.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به جایگاه ویژه ایلام در مسیر تردد زائران اربعین، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در این استان از اولویت‌های اصلی دانشگاه علوم پزشکی است و تلاش می‌شود با جذب اعتبارات لازم، کمبودهای موجود در این حوزه برطرف شود.

کد مطلب 6867397

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