بزرگترین بازنده توافق ایران و آمریکا از نگاه گاردین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بزرگترین بازنده توافق ایران و آمریکا است. پیامدهای این توافق ممکن است نه تنها آینده سیاسی نتانیاهو را تحت تأثیر قرار بدهد بلکه به حمایت های بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل نیز پایان بدهد.

در این گزارش آمده است: نتانیاهو که منطقه را زیر آتش قرار داده با موضوعات منطقه ای از غزه گرفته تا لبنان و ایران بر اساس یک اصل یعنی خشونت بی حد و حصر و غیر قانونی و وخیم کردن اوضاع برخورد می کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: اوج این موضوع در جنگ افروزی علیه ایران دیده شد اما این جنگ با شکست در تحقق اهداف اصلی یعنی براندازی نظام ایران یا از بین بردن برنامه های هسته ای و موشکی به پایان رسید. اسرائیل تاوان کشاندن آمریکا به این جنگ علیه ایران را می پردازد چرا که کاخ سفید و بخش زیادی از افکار عمومی در آمریکا کابینه اسرائیل را مسئول آغاز جنگی می دانند که با وعده های پوچ همراه شد.

بر اساس این گزارش، روابط دو طرف شاهد تنش های بی سابقه ای است.

با این وجود باید به این نکته اشاره کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه تماما با چراغ سبز آمریکا و ترامپ انجام می شود.