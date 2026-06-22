تاکید قطر بر پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد که تلاشها و همکاری مشترک با «جِی. دی. ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا و«جرد کوشنر» فرستاده ویژه این کشور برای به نتیجه رساندن مذاکرات بین ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد.
قطر و پاکستان در بیانیه ای مشترک که پس از اختتام نشست دریاچه لوسرن در سوئیس منتشر شد، توافق کردند تا یک «کمیته عالی» برای نظارت سیاسی بر روند میانجیگری تشکیل دهند. همچنین سازوکاری برای ادامه مذاکرات فنی در سطح کارشناسی ایجاد شده است.
در این بیانیه آمده است که مذاکرهکنندگان ارشد دو طرف موظفند گزارشهای دورهای خود را به این کمیته ارائه دهند. گروههای کاری تشکیل شده نیز عمدتاً بر موضوع «پرونده هستهای» متمرکز خواهند بود.
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