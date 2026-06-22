یک وبگاه صهیونیستی: ایران بر آمریکا و اسرائیل پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه صهیونیستی «زمان» با تاکید بر اینکه ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز شده است، نوشت: اسرائیل در اوضاع وحشتناکی قرار دارد، چرا که از راه دور و توسط رئیس جمهور آمریکا مدیریت می‌شود و کابینه موجود تنها روی کاغذ وجود خارجی دارد.

«اور هیلر» روزنامه نگار و تحلیلگر صهیونیست نیز با اشاره به اظهارات جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که موضوع جنگ برای آمریکایی‌ها به پایان رسیده است .

وی ادامه داد که جنگ ایران و همچنین جنگ لبنان به پایان رسیده و اسرائیل در باتلاق استراتژیک که در آن قرار گرفته، تنها رها شده است .

در حالی که انتقادها در محافل رسمی رژیم صهیونیستی از انفعال کابینه نتانیاهو نسبت به تحولات منطقه‌ای افزایش پیدا کرده است، «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» نیز گفت: نتانیاهو به کیسه بوکس ترامپ تبدیل شده است. ما نظامیان خود را قربانی می‌کنیم و دست و پای آنها را در میدان جنگ می‌بندیم

شبکه کان رژیم صهیونیستی نیز در همین رابطه اعلام کرده که بعد از فشارهای آمریکا، سران سیاسی رژیم صهیونیستی دستور آتش بس در لبنان را صادر کردند و ارتش این رژیم نیز در پی دستورات فرماندهان، عملیات خود را در ارتفاعات علی الطاهر متوقف کرده است.

رسانه‌های صهیونیستی و مرکز رادیو تلویزیون این رژیم نیز گزارش داد ارتش تل‌آویو در حال کاهش تعداد نیروهای خود در لبنان است.

این رسانه‌ها تاکید کردند که دولت ترامپ از تل آویو خواسته است تا عقب نشینی جزئی از جنوب لبنان را آغاز کند.

ترامپ خواستار کاهش عمق خط زرد رژیم صهیونیستی در داخل لبنان شده است. این سیاست در حالی دنبال می شود که ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر با افزایش تلفات در لبنان مواجه شده و از اینکه تحت فشارهای آمریکا و بدون رسوایی تبلیغاتی برای خود، از جنوب لبنان خارج شود، ناراضی نیست.