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۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

وزیر صهیونیست: جواب ما به ترامپ «نه» خواهد بود

وزیر صهیونیست: جواب ما به ترامپ «نه» خواهد بود

یک وزیر صهیونیست با موضع گیری های جنگ طلبانه و غیر انسانی خود در قبال لبنان بار دیگر ماهیت اصلی رژیم صهیونیستی را برجسته کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های صهیونیستی، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در موضع گیری گستاخانه مدعی شد: باید لبنان به محل بازی ارتش اسرائیل تبدیل شود.

وی اضافه کرد: نباید هیچ محدودیتی از سوی آمریکا علیه عملیات ارتش اسرائیل در لبنان پذیرفته شود. اگر ترامپ به نتانیاهو بگوید که اسرائیل لبنان را ترک کند باید این جواب داده شود: آقای رئیس جمهور نه!

بن گویر گفت: نباید میان لبنان و حزب الله فرقی قائل بود. تمام خاک لبنان باید تبدیل به هدف مستقیمی برای ارتش اسرائیل بدون هیچ استثنایی شود.

وی در یک موضع گیری غیر انسانی که ماهیت رژیم صهیونیستی را برجسته می کند گفت: ممکن است هزار مادر لبنانی گریه کند اما حتی یک مادر اسرائیلی نیز نباید گریه کند! اولویت ما حمایت از اسرائیلی ها است حتی اگر به قیمت جان غیرنظامیان لبنانی تمام شود.

لازم به ذکر است که یکی از شروط قاطع ایران در توافق با آمریکا توقف جنگ در تمام جبهه ها به ویژه لبنان و عقب نشینی رژیم صهیونیستی است. این در حالی است که به نظر می رسد موضع گیری های ترامپ علیه نتانیاهو و مخالفت های وی در قبال لبنان بیشتر از آن که واقعی باشد جنبه تقسیم کار میان واشنگتن و تل آویو را دارد.

کد مطلب 6867529

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