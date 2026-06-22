جدیدترین جزئیات مذاکرات ایران و آمریکا از زبان وزیر خارجه پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه های العربیه و الحدث تاکید کرد: ایران و آمریکا به این نتیجه رسیده اند که راهکار حل بحران در دیپلماسی نهفته است.

وی اضافه کرد: آنها به مرحله موفقیت رسیده اند. آمریکا خواهان انتقال ذخایر اورانیوم ایران شده بود و ما به راهکار کاهش سطح غنی سازی ذخایر اورانیوم ایران دست پیدا کردیم. این ذخایر همچنان زیر زمین مدفون است.

وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد: معتقدم که موضوع ذخایر اورانیوم را می توان در یکی از گروه های فنی سه گانه حل و فصل کرد. پاکستان موفق شد برای نخستین بار میان آمریکا و ایران طی ۴۷ سال گذشته نشست برگزار کند. جنگ میان آنها وحشتناک بوده و پیامدهای منفی بر اقتصاد داشته است.

وی بیان کرد: سه گروه فنی در مذاکرات شرکت کرده و در خصوص پرونده هسته ای، اموال بلوکه شده و لبنان رایزنی می کنند. اوضاع در تنگه هرمز باید به شرایط قبل از جنگ برگردد. طی دوره ۶۰ روزه هیچ تعرفه ای در تنگه هرمز اعمال نخواهد شد و کشتی ها می توانند از این منطقه عبور کنند.

وزیر خارجه پاکستان اضافه کرد: چین نیز با آزادی عبور کشتی ها در تنگه هرمز بدون تعرفه موافق است. در حال حاضر کشتی ها در مسیرهای رفت و برگشت می توانند حرکت کنند و هیچ تعرفه ای جز هزینه های مربوط به عبور یا خدمات دریافت نمی شود. حملات تحریک آمیز اسرائیل به لبنان باید متوقف شود. ما همچنین با وزرای خارجه عربستان، مصر و ترکیه بر سر فعال سازی مجدد مسئله نوار غزه توافق کردیم.

وی بیان کرد: دونالد ترمپ رئیس جمهور آمریکا شخصا بر مذاکرات نظارت داشت. امیدواریم این روند به صورت مثبتی پیش برود. برآورد ما این است که مرحله آتی در مذاکرات میان ایران و آمریکا سخت ترین مرحله باشد. مطمئن هستیم که آنها می توانند به توافق نهایی دست پیدا کنند چرا که این موضوع به نفع همه است. هیچ نکته منفی در یادداشت تفاهم میان آنها وجود ندارد. موضوع تحریم های ایران به صورت دو جانبه با آمریکا بررسی خواهد شد. عربستان، قطر، مصر و امارات از تلاش های میانجی گری حمایت می کنند. ایران نسبت به روند مذاکرات ابراز رضایت کرده و با کاهش سطح غنی سازی ذخایر خود موافقت کرده است.