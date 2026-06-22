خبرگزاری مهر - گروه استان ها: طرح مسکن ملی بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت برای تأمین سرپناه اقشار متوسط و کمدرآمد، در سالهای اخیر به یکی از موضوعات اصلی بازار مسکن و مطالبه عمومی جامعه تبدیل شده است؛ در واقع این طرح با هدف افزایش عرضه مسکن، کاهش فشار اجارهنشینی و ایجاد امکان خانهدار شدن برای خانوارهایی که توان ورود به بازار آزاد را ندارند، دنبال میشود.
باید گفت، مسکن ملی در شرایطی مطرح شده که بازار مسکن با رشد مداوم قیمت زمین، ساختوساز و اجارهبها روبهرو بوده و فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن، روزبهروز بیشتر شده است.
از همین رو، اجرای طرحهایی مانند مسکن ملی میتواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد و به ساماندهی بازار کمک کند؛ زیرا این طرح نهتنها برای متقاضیان، بلکه برای بخش ساختوساز، اشتغالزایی و رونق صنایع وابسته نیز اهمیت دارد.
با این حال، موفقیت مسکن ملی تنها به ثبتنام و وعده ساخت واحدها محدود نمیشود؛ بلکه تأمین زمین مناسب، تسهیلات بانکی مؤثر، سرعت در اجرای پروژهها و شفافیت در روند واگذاری از جمله عواملی هستند که سرنوشت این طرح را مشخص میکنند.
تجربههای گذشته نشان داده که هرگونه تأخیر در اجرا یا افزایش هزینههای نهایی، میتواند اعتماد متقاضیان را کاهش دهد و هدف اصلی طرح را تحتتأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، مسکن ملی زمانی میتواند به یک سیاست مؤثر و پایدار تبدیل شود که در کنار ساخت واحدهای جدید، به موضوع زیرساختهای شهری، حملونقل، خدمات عمومی و کیفیت زندگی ساکنان نیز توجه شود؛ در غیر این صورت، صرفاً افزایش تعداد واحدها بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی خانوارها، نمیتواند پاسخ مناسبی به بحران مسکن باشد.
تحویل ۳۵۶ واحد مسکن ملی به متقاضیان در ایلام
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان، گفت: این طرح در ایلام با جدیت و قدرت در حال اجراست و در طول جنگ تحمیلی نیز هیچگونه وقفهای در فعالیتهای عمرانی و اجرایی آن به وجود نیامد.
جعفر رفیعی با بیان اینکه پروژههای نهضت ملی مسکن از اولویتهای اصلی ادارهکل راه و شهرسازی استان به شمار میرود، افزود: تمامی ظرفیتهای موجود برای تسریع در عملیات اجرایی، تکمیل زیرساختها و آمادهسازی واحدها به کار گرفته شده تا روند تحویل مسکن به متقاضیان در زمان مقرر انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر و فعالیت شبانهروزی عوامل اجرایی، پروژههای نهضت ملی مسکن در سطح استان با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، انشاءالله در خردادماه ۳۵۶ واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط تحویل خواهد شد.
رفیعی ادامه داد: نهضت ملی مسکن صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پاسخی به یکی از مهمترین نیازهای مردم و گامی مؤثر در جهت تأمین سرپناه برای خانوادههاست؛ از این رو، تلاش شده است تا تمام مراحل اجرایی این طرح با دقت، هماهنگی و نظارت لازم دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل راه و شهرسازی ایلام خود را متعهد میداند که با تمام توان در مسیر تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن حرکت کند و زمینه خانهدار شدن هرچه سریعتر متقاضیان را فراهم آورد.
واگذاری ۱۷۰ واحد مسکن ملی در سال گذشته
معاون مسکن راه و شهرسازی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته، در حوزه مسکن ملی ۱۷۰ واحد تکمیل و به متقاضیان واگذار شد؛ واحدهایی که به گفته مسئولان، با وجود شرایط دشوار و محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی، روند اجرایی آنها متوقف نشد و پروژهها همچنان فعال ماندند.
فرید افسرده افزود: تداوم فعالیت کارگاهها و پیگیری مراحل تکمیل این واحدها، زمینه را برای تحویل بهموقع بخشی از طرح فراهم کرد.
معاون مسکن راه و شهرسازی ایلام ادامه داد: اکنون نیز با نزدیک شدن به سوم خرداد، همزمان با برنامههای سراسری کشور، ۶۳۶۵ واحد مسکونی دیگر در شهر ایلام آماده افتتاح و واگذاری به متقاضیان است.
افسرده گفت: این مرحله از طرح، یکی از بخشهای مهم مسکن ملی در استان به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در پاسخ به نیازهای متقاضیان و کاهش بخشی از فشار بازار مسکن داشته باشد.
وی ادامه داد: مسکن ملی در ایلام طی ماههای اخیر با هدف تسریع در تکمیل واحدها و رساندن پروژهها به مرحله بهرهبرداری دنبال شده است؛ بر اساس اعلام مسئولان، تلاش شده تا با حفظ روند اجرایی، واحدهای در دست ساخت در موعد مقرر به مرحله افتتاح برسند و به متقاضیان تحویل داده شوند.
وی در پایان گفت: این روند، در صورت تداوم و تأمین بهموقع زیرساختها و منابع لازم، میتواند به تقویت امید متقاضیان و پیشبرد اهداف طرح کمک کند.
در نهایت، مسکن ملی زمانی میتواند به هدف اصلی خود یعنی خانهدار شدن مردم نزدیک شود که اجرای آن با سرعت، شفافیت و تأمین کامل زیرساختها همراه باشد.
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