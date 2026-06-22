به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزههای کالا، خدمات، قاچاق و درمان فعالیت میکند و علاوه بر رسیدگی به پروندهها، در مناسبتها و طرحهای مختلف در کنار دستگاههای نظارتی استان حضور فعال دارد.
وی افزود: در اجرای طرحهای نظارتی سال گذشته، با همکاری دستگاههایی از جمله جهاد کشاورزی، اصناف، صنعت، مراکز بهداشت، پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط، یکهزار و ۸۴ اکیپ مشترک به سطح بازار اعزام شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان ادامه داد: این بازرسیها منجر به انجام ۶۴۹ مورد بازرسی مشترک و تشکیل هزار و ۲۴۹ پرونده تخلف با ارزش ریالی ۲۳۴ میلیارد ریال شد که تمامی پروندهها مورد رسیدگی قرار گرفت.
قشلاقی با اشاره به عملکرد ماههای ابتدایی سال جاری گفت: در این مدت نیز ۳۵۶ اکیپ مشترک نظارتی به بازار اعزام شدند و دو هزار و ۱۱۲ مورد بازرسی انجام شد که نتیجه آن تشکیل هزار و ۱۹۲ پرونده تخلف و رسیدگی به آنها بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ایام جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در این مقطع، اولویت اصلی مسئولان استان تأمین و فراوانی کالاهای اساسی در بازار بود و با برگزاری جلسات مشترک و اتخاذ تصمیمات لازم، گلستان با کمترین چالش در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مواجه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با بیان اینکه گرچه نوسانات قیمت و افزایش بهای برخی کالاها موجب نارضایتیهایی شده است، افزود: این موضوع تنها مختص گلستان نیست و در سطح کشور وجود دارد، اما تلاش دستگاههای نظارتی بر حفظ آرامش بازار و تأمین کالا متمرکز بوده است.
قشلاقی همچنین به وضعیت بازار مرغ اشاره کرد و گفت: گلستان یکی از تولیدکنندگان عمده مرغ گرم و استان معین برای تأمین نیاز چند استان از جمله تهران است و با ورود دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، چالش خاصی در این حوزه ایجاد نشد.
وی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته نیز با حضور یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، هفت پرونده مرتبط با گرانفروشی در شبکه توزیع مرغ به ارزش حدود ۴۲ میلیارد ریال رسیدگی و برای متخلفان اقدامات قانونی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: با توجه به جوجهریزی مناسب در استان، در هفتهها و روزهای آینده نیز بازار مرغ بدون مشکل و با ثبات به فعالیت خود ادامه دهد.
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